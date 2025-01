Tarifa de ônibus em Campinas (SP) aumenta e se destaca entre as mais altas do país

A partir de quarta-feira, 1º de janeiro, o valor do Bilhete Único Comum em Campinas, São Paulo, foi reajustado de R$ 5,45 para R$ 5,70. Este aumento, anunciado pela administração municipal na segunda-feira anterior, posiciona a tarifa da cidade entre as mais elevadas do Brasil.

Uma análise realizada pela EPTV, revelou que a nova tarifa é superior à cobrada em 23 das 26 capitais e no Distrito Federal. Com isso, o preço da passagem em Campinas ultrapassa o de diversas cidades brasileiras, gerando preocupação entre os usuários do transporte público.

No contexto nacional, as tarifas variam consideravelmente. Em comparação com outras capitais, as passagens em janeiro de 2025 têm uma diferença que oscila entre R$ 0,30 a mais e até R$ 2,21 a menos do que a cobrança em Campinas. A tabela abaixo ilustra essa variação:

Capital Preço na capital Diferença com Campinas Porto Velho (RO) R$ 6,00 – R$ 0,30 Curitiba (PR) R$ 6,00 – R$ 0,30 Florianópolis (SC) R$ 6,00 – R$ 0,30 Belo Horizonte (MG) R$ 5,75 – R$ 0,05 Brasília (DF) R$ 5,50 R$ 0,20 Boa Vista (RR) R$ 5,50 R$ 0,20 Salvador (BA) R$ 5,20 R$ 0,50 Aracajú (SE) R$ 5,00 R$ 0,70 Cuiabá (MT) R$ 4,95 R$ 0,75 João Pessoa (PB) R$ 4,90 R$ 0,80 Natal (RN) R$ 4,90 R$ 0,80 Porto Alegre (RS) R$ 4,80 R$ 0,90 Vitória (ES) R$ 4,70 R$ 1,00 Campo Grande (MS) R$ 4,75 R$ 1,05 Fortaleza (CE) R$ 4,50 R$ 1,20 Manaus (AM) R$ 4,50 R$ 1,20 São Paulo (SP) R$ 4,40 R$ 1,30 Rio de Janeiro (RJ) R$ 4,30 R$ 1,40 Goiânia (GO) R$ 4,30 R$ 1,40 São Luís (MA) R$ 4,20 R$ 1,50 Recife (PE) R$ 4,10 R$ 1,60 Teresina (PI) R$ 4,00 R$ 1,70 Belém (PA) R$ 4,00 R$ 1,70 Palmas (TO) R$ 3,85 R$ 1,85 Macapá (AP) R$ 3,70 R$ 1,90 Rio Branco (AC) R$ 3,50 R$ 2,20 Maceió (AL) R$ 3,49 R$ 2,21

Fonte: valores apurados em 31 de dezembro de 2024

Rio Branco(AC): R$:2.20 A comparação também mostra que a tarifa em Campinas é R$1,30 mais cara que em São Paulo e R$1.40 superior à do Rio de Janeiro. A discrepância se torna ainda mais notável em relação a Maceió e Rio Branco.

A administração municipal justificou o aumento tarifário como uma medida necessária devido ao crescimento nos custos operacionais relacionados a insumos como combustível e mão de obra. O governo também apontou que o reajuste está abaixo da inflação acumulada pelo IPCA nos últimos dois anos.

A última atualização da tarifa ocorreu em janeiro de 2023 e os novos valores aplicam-se às recargas e compras realizadas até o dia anterior ao reajuste.

No âmbito do transporte público coletivo em Campinas, atualmente existem cerca de mil ônibus operando em mais de duas centenas de linhas. Em novembro passado, aproximadamente meio milhão de passageiros utilizou diariamente esse sistema.

A cidade está também avançando com um novo ciclo de licitação para o transporte público após um edital anterior ter sido considerado deserto. A nova licitação prevê uma operação dividida em duas regiões e inclui planos para expandir a frota com veículos elétricos.