“Tardezinha”, de Thiaguinho, desembarca em São Paulo neste fim de semana

Consagrado como um dos maiores eventos musicais do país, a edição 2023 do “Tardezinha”, do cantor e compositor Thiaguinho, desembarca em São Paulo, nos dias 16 e 17 de dezembro, para as últimas apresentações da turnê. O evento deverá receber cerca de 40 mil pessoas em cada dia.

Com ingressos esgotados, a alternativa para aqueles que não conseguiram a tão disputada entrada são os camarotes. Batizado de Arena Kids, o espaço premium, localizado no 6ª andar do setor Oeste, iniciou as vendas para as duas datas. O local com capacidade para 300 pessoas por dia, sendo 80 cadeiras e 220 mesas/bistrôs, possui dois andares e promete proporcionar uma experiência exclusiva ao público.

Os ingressos, no terceiro lote, custam R$1.300 por pessoa e podem ser adquiridos pelo site (www.camarotearenakids.com.br). Além da vista privilegiada, o consumidor terá acesso ao open bar com diferentes opções de drinks, caipirinhas e chopp, além de refrigerante, água e suco, e ao open food com massas, sanduíches e petiscos.

A abertura dos portões e início dos serviços no espaço começam às 12h e finaliza no término do show. Para Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate e idealizador do camarote: “O espaço vai entregar uma experiência inesquecível aos fãs nos dias do evento. Por meio de um serviço exclusivo, os clientes que estão indo assistir o Tardezinha, além de curtir um show fantástico, irão vivenciar um dia memorável”, explica.

Serviços

Show: Tardezinha – Thiaguinho

Data: 16 e 17 de dezembro

Local: Neo Química Arena – Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Vila Carmosina, São Paulo – SP

Valores: Terceiro lote – R$1.300,00

Capacidade: 300 pessoas

Venda: https://camarotearenakids.com.br/