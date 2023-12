“Tardezinha”, de Thiaguinho, abre venda de ingressos extra para último dia da turnê 2023

Os fãs que ainda não conseguiram garantir o lugar no show de encerramento da turnê 2023 da Tardezinha agora têm mais uma chance. Hoje, dia 12/12, às 11h, a maior roda de pagode do país abre venda extra de ingressos para o show do dia 17 na NeoQuímica Arena, em São Paulo. Os ingressos extras para o gramado podem ser adquiridos pelo link que será disponibilizado no perfil do evento no Instagram

Consagrado como um dos maiores eventos musicais do país, a turnê 2023 do projeto Tardezinha, do cantor e compositor Thiaguinho, chega ao fim neste fim de semana. E para fechar com chave de ouro, a maior roda de pagode do país desembarca em um local inédito: a Neo Química Arena, em São Paulo. São esperadas cerca de 40 mil pessoas por dia para as últimas apresentações do ano.

A edição 2023 do Tardezinha já arrastou mais de 500 mil pessoas pelo Brasil afora, levando ao palco convidados como Mumuzinho, Belo, Rodriguinho, Péricles, Maria Rita, entre outros. A estreia da temporada aconteceu no Rio de Janeiro, em abril, onde transformou o Parque Olímpico na “Cidade do Pagode”, reunindo cerca de 80 mil pessoas. Este ano, a Tardezinha passou por Rio de Janeiro, Vitória, Teresina, Maceió, Curitiba, Fortaleza, Recife, Belém, Niterói, São Luís, Campinas, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus, Natal, Londrina, Florianópolis, Goiânia, Cuiabá, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Ribeirão Preto e João Pessoa, além de Lisboa e Miami.

Criado em 2015, o evento conquistou aproximadamente 1 milhão de pessoas ao longo de toda sua trajetória. O repertório dos shows, composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, é um dos pontos-chave que faz o público cantar e se identificar.