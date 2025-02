Tardes, Passos & Canções no MIS

O Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura no dia 28 de fevereiro a exposição Tardes, Passos & Canções, um projeto fotográfico de Thiago dos Reis que permanecerá em cartaz até 13 de abril. A mostra, que faz parte do Nova Fotografia – projeto anual do MIS – apresenta imagens capturadas durante caminhadas ao entardecer, enquanto o artista se deixava guiar por uma playlist pessoal e homônima, estabelecendo um diálogo sensível entre cidade, movimento e trilha sonora.

As fotografias expostas revelam personagens imersos em uma busca constante, refletindo não apenas uma jornada física, mas também uma viagem interior do próprio autor. Cada imagem funciona como um espelho dessas caminhadas, traduzindo a relação entre paisagem, solitude e som. Através dessa fusão de elementos, o fotógrafo cria uma experiência visual que carrega ritmo, introspecção e a procura por algo intangível.

A exposição também dialoga com a figura do flâneur, aquele que percorre a cidade com um olhar atento e errante, captando nuances e fragmentos da vida urbana. O flâneur não se limita a observar, mas organiza e ressignifica suas impressões, construindo um arquivo pessoal de experiências e emoções. Em Tardes, Passos & Canções, Thiago dos Reis

incorpora essa essência ao utilizar a música como interferência em sua percepção do espaço urbano, potencializando sua experiência fotográfica e transformando a cidade em um campo sensível de exploração.

A metrópole, com seu excesso de informação e ruídos, muitas vezes ofusca a percepção sensorial de seus habitantes. Para o artista, a música age como um fio condutor, permitindo que suas imagens revelem rastros inesperados na memória e componham um mapa sensitivo do espaço urbano. A relação entre som e imagem cria uma nova temporalidade, onde cada melodia pode remeter a um lugar, um momento ou uma sensação específica, tornando-se parte de uma teia de associações que une a experiência musical à vivência da cidade.

A interação constante entre sons e imagens permite que a prática fotográfica de Thiago transcenda o simples registro visual. A música atua como catalisador de um universo singular, onde tempo e percepção se misturam em um processo artístico subjetivo e contemplativo. Caminhar, escutar e ver se tornam os pilares desse laboratório sensorial, onde a fotografia emerge como expressão da intersecção entre paisagem, emoção e experiência auditiva.

A exposição Tardes, Passos & Canções convida o público a mergulhar nessa jornada visual e sonora, explorando a cidade através da lente sensível do fotógrafo Thiago dos Reis. Um convite para desacelerar, observar e sentir o ritmo da vida urbana em sintonia com a música que nos acompanha.

Sobre Thiago dos Reis

Fotógrafo, produtor musical e videomaker, busca em seu trabalho fotográfico explorar composições limpas e formas geométricas simples, sempre contrastando com as informações visuais presentes em São Paulo, cidade que vive.

Em 2023 foi finalista do Photo Festival, na categoria Arte de Mobile. Thiago também atua no audiovisual e projetos culturais.

Sobre o Nova Fotografia

O Nova Fotografia é um projeto anual do MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo – que seleciona, através de convocatória aberta ao público, seis novos fotógrafos para uma exposição individual no museu. A seleção fica a cargo do Núcleo de Programação, com supervisão e coordenação da curadoria geral do MIS. São selecionadas séries fotográficas inéditas, de profissionais que se destacam por sua originalidade técnica e estética. Após o período em exposição, as séries escolhidas passam a integrar o acervo do MIS.

SERVIÇO:

Museu da Imagem e Som

Tardes, Passos & Canções

De 28 de fevereiro a 13 de abril

Entrada Gratuita

Classificação Livre