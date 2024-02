Tarde de segunda (12) segue com sol e calor

A tarde desta segunda-feira (12) prossegue com predomínio de sol e calor na Capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, os termômetros apontam 32°C no Butantã, na zona oeste, e 31°C em Cidade Ademar, na zona sul. A umidade relativa do ar nesses locais é respectivamente de 45% e 48%.

Hoje a média da temperatura máxima alcançou os 31,3°C, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 40%. No fim da tarde, a combinação de temperaturas elevadas e a entrada da brisa marítima gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas com até forte intensidade, porém curta duração. Não se descartam rajadas de vento e formação de alagamentos. As precipitações não se prolongam para o período da noite.

Tendência

A terça-feira (13) de carnaval ainda terá sol forte e calor. No entanto, a aproximação de uma frente fria muda o tempo a partir do final da tarde que terá pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e rápida elevação das cotas de pequenos rios e córregos. As precipitações avançam para o início da noite, porém com menor intensidade. Os termômetros oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 32°C.

A quarta-feira (14), cinzas, terá tempo instável. A partir do meio do dia, áreas de instabilidade associadas à propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista provocam pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Atenção, pois as precipitações serão generalizadas, prolongadas e com grandes volumes acumulados, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos intransitáveis e transbordamentos de rios e córregos. Além disso, o solo encharcado eleva o risco de deslizamentos de terra. A temperatura diminui. Mínima de 20°C e máxima de 26°C.