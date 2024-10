Tarcísio reafirma apoio a Alex Manente no 2º turno em São Bernardo

Nessa terça-feira (08) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou seu apoio ao deputado federal Alex Manente no segundo turno das eleições de São Bernardo do Campo-SP.

“Estamos no segundo turno, momento de tomar decisões importantes e eu quero dizer para vocês que eu estou com Alex Manente, grande deputado federal que tem ajudado muito o estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Comprometido com a região do ABC, com todo o estado e nos ajudou em projetos importantes, em temas importantes, como recentemente a securitização da dívida”, afirmou Tarcísio.

“Uma pessoa que tem muita experiência, que está pronta para esse desafio, muito capaz, muito ética, muito honesta e que vai contar aqui com o nosso integral suporte, nós vamos trabalhar pelo cidadão de São Bernardo do Campo, seja na saúde, seja na segurança pública, seja na habitação e podem ter certeza que ele vai ter aqui o acesso que necessita para fazer as transformações que São Bernardo merece. Então eu conto com vocês, é o momento agora de fazer todo o esforço e para ter certeza, Alex, você vai contar com a gente”, completou o governador.