Tarcísio promete punição exemplar para capitão da PM em escândalo de lavagem de dinheiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, expressou seu compromisso com a justiça ao prometer a “pior punição possível” para o capitão da Polícia Militar, Diogo Costa Cangerana, preso em uma operação da Polícia Federal. A investigação desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. A operação, denominada Tai-Pan, revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal com ligações internacionais.

O capitão Cangerana, que trabalhou na Casa Militar até setembro de 2023, foi transferido para o 13º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano. O governador destacou que desconhecia o envolvimento do militar em atividades ilícitas e reforçou que o suspeito não chefiava sua segurança. Segundo Tarcísio, é fundamental remover as “maçãs podres” das instituições para manter a integridade da Polícia Militar.

A operação Tai-Pan também prendeu o policial civil Cyllas Elia, proprietário do 2GO Bank, afastado de suas funções desde dezembro de 2022. Elia é mencionado nas delações de Vinicius Gritzbach, associado ao PCC, morto recentemente. A investigação começou em 2022 e envolve crimes financeiros como evasão de divisas e uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro.

Com a participação de mais de 200 policiais federais, foram cumpridos mandados em vários estados brasileiros. As ações resultaram no bloqueio de bens superiores a R$ 10 bilhões. Os investigados enfrentam acusações graves que podem resultar em penas superiores a 35 anos de prisão.

Essa operação sublinha a importância de uma ação coordenada contra o crime organizado e destaca o comprometimento do governo paulista em preservar a ordem pública e combater a corrupção sistêmica.