Tarcísio muda posição e investe em novas câmeras corporais para PM de SP

Na metade de sua gestão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, revisou seu posicionamento sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. Inicialmente crítico a essa prática durante sua campanha, ele agora reconhece a importância das câmeras para coibir abusos policiais, especialmente após um incidente grave envolvendo um PM na capital.

Globalmente, pelo menos 25 países utilizam câmeras corporais para monitorar ações policiais. Estudos indicam que a eficácia desses dispositivos depende de diretrizes claras, como o controle sobre o acionamento da gravação e o acesso público às imagens.

Em São Paulo, após hesitações iniciais quanto à continuidade do programa, o governo realizou uma licitação para adquirir 12 mil novas câmeras da Motorola. No entanto, houve controvérsias sobre as mudanças no mecanismo de acionamento dessas câmeras. As atuais registram continuamente durante todo o turno policial. Já as novas permitem gravação intencional por parte do policial ou remotamente por uma central.

Além disso, há diferenças no tempo de armazenamento dos vídeos. Os registros das câmeras atuais são guardados por 90 dias para vídeos comuns e um ano para os intencionais. As novas câmeras propõem um armazenamento de apenas 30 dias, com possibilidade de descarte posterior.

Problemas relacionados à bateria e memória também foram levantados. As câmeras atuais enfrentam limitações na duração da bateria devido à gravação contínua. Em contraste, as novas prometem durar até 12 horas com funcionalidades adicionais.

Tarcísio anunciou que testes com os novos dispositivos começarão em dezembro e que o contrato com a fornecedora atual será mantido até que haja segurança na eficácia das novas câmeras. Este movimento busca equilibrar a segurança pública e a responsabilidade policial em São Paulo.