Tarcísio e Rosana Valle garantem que UTI da Santa Casa de Santos-SP passará por reforma 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Santos-SP vai passar por reforma. É o que garantiu a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) e o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), durante audiência realizada no Palácio dos Bandeirantes, nessa quinta-feira (31/11). A obra será custeada com recursos do Estado, por indicação da parlamentar.

Mais antiga Santa Casa em funcionamento no Brasil, com 480 anos de existência, a unidade filantrópica necessita, não de hoje, de apoio do poder público para reformar a ala intensiva. Segundo Rosana, a obra vai permitir que a estrutura atenda de forma mais adequada e humanizada a população:

“É com muita alegria que anunciamos mais essa conquista para Santos. Trata-se de um pedido antigo da Diretoria da Santa Casa e que a população tanto necessita. E o pleito está sendo atendido pelo governador, que compreendeu a importância da destinação de recursos da Bancada Paulista para esta obra. A Santa Casa de Santos está no radar de investimentos do Estado e de nosso mandato”, reiterou a parlamentar, que também é presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo e está no segundo mandato no Congresso Nacional.

Em vídeo gravado ao lado de Tarcísio, Rosana adiantou que as intervenções na UTI da Santa Casa de Santos também deverão contar com aporte do governo estadual.

Tarcísio comemorou com a deputada a obra no hospital filantrópico e destacou que Santos receberá, em breve, outros importantes investimentos, inclusive na área da Habitação:

“Fico satisfeito em ajudar a Santa Casa mais antiga do País e ver o recurso público sendo aplicado para atender melhor o cidadão. Fico mais satisfeito, ainda, em ver a Bancada de deputados federais de São Paulo colocando dinheiro na Saúde e na Segurança de Santos. Com todo esse empenho político, estamos vendo gargalos históricos da Baixada Santista sendo resolvidos. Em breve, teremos ainda mais novidades para anunciar para a cidade nas áreas da Habitação e da Infraestrutura Urbana”, garantiu o governador.

Estratégica

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos atende toda a região da Baixada Santista, que abarca 1,8 milhão de habitantes. A instituição conta com 600 leitos ativos, sendo mais de 60% destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na especialidade cardíaca, a unidade trabalha com 10 leitos de UTI pós-operatório e outros 10 leitos de UTI coronariana. A taxa atual de ocupação desta estrutura é de 88%.

Já no Ambulatório de Cirurgia Cardíaca, a Santa Casa de Santos acolhe cerca de 24 pacientes mensalmente, pelo SUS.