Tarcísio do Acordeon integra time de estrelas em DVD de Thiago Aquino

O fenômeno do arrocha, Thiago Aquino, continua a surpreender seus fãs com as participações especiais em seu novo projeto audiovisual, “Hoje é dia de Favela”. Nesta quinta-feira (3), ele revelou mais uma grande confirmação: Tarcísio do Acordeon, um dos principais nomes do forró, que se junta à já anunciada Manu Bahtidão.

O DVD “Hoje é dia de Favela” será gravado no dia 4 de novembro, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, durante as comemorações do Dia da Favela. O projeto, que promete ser um marco na carreira de Thiago Aquino, tem a colaboração do Projeto Legado Paraisópolis e da Agência InHaus. A gravação será a maior já realizada em uma comunidade, com uma superestrutura que inclui mais de 200 toneladas de equipamentos, dois palcos, sendo um deles 360º, e telões espalhados pela favela para que os mais de 100 mil moradores possam acompanhar o evento.

Tarcísio do Acordeon, natural de Campos Sales, no Ceará, ganhou destaque nas redes sociais em 2020 e, desde então, tem conquistado o público com hits como “Chorei na Vaquejada”, “Proteção de Tela” e “Meia Noite (Você Tem Meu WhatsApp)”. Com mais de 4,7 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, ele se tornou um dos artistas mais ouvidos do país.

Paraisópolis será celebrada nesta grande homenagem que irá reunir talentos do forró e arrocha, fortalecendo a conexão de Thiago Aquino com suas raízes. Aos 29 anos, Thiago já soma mais de um bilhão e meio de reproduções nas plataformas digitais e vem conquistando novos territórios, especialmente no Sudeste, com seu talento.