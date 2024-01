Tarcísio diz que ‘não adianta’ querer demolir casas em São Sebastião se morador também não quiser

Após desistir de pedir à Justiça para demolir 900 casas em área de risco, na Vila Sahy, epicentro da tragédia que deixou 64 pessoas mortas em São Sebastião há quase um ano, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que está convencido de que a via judicial não é a melhor saída para o impasse.

“Não adianta você querer demolir se a pessoa não quer que a casa seja demolida. A gente vai ter que convencer a construir um projeto em conjunto”, disse o governador em evento de comemoração do aniversário de São Paulo na tarde desta quinta-feira (25), no centro da capital. “O caminho judicial talvez não seja o melhor e eu estou convencido disso”, continuou.

Na noite desta quarta-feira (24), a chuva forte em São Sebastião fez soar a sirene de evacuação instalada para avisar a população do risco de deslizamento. Ao todo, oito pessoas, sendo quatro crianças, foram retiradas dos imóveis na praia de Toque-Toque Pequeno e levadas a abrigo em uma escola.

Segundo a administração municipal, 50 milímetros de chuva caíram em menos de uma hora na região.

Ao longo do ano passado, representantes da Vila Sahy realizam uma série de atos e manifestações contra a intenção do governo de colocar abaixo mais da metade das residências que existem no local.

O governador esteve no bairro da cidade litorânea na última quinta-feira (18) e se comprometeu a desistir da ação na Justiça. Este é o segundo recuo sobre o tema da gestão Tarcísio desde o final do ano passado. Antes, o governador já havia desistido de prosseguir com ação judicial para evacuar e demolir 893 casas na Vila Sahy.

“Existe uma questão que a gente precisa entender que é o vínculo afetivo que a pessoa construiu com aquele imóvel que ela conseguiu erguer com muito sacrifício ao longo de muitos anos de trabalho. Então, muitas vezes, você dá um apartamento, mas ela não quer, ela quer o que ela construiu”, disse o governador.

Em relação ao acionamento da sirene de evacuação, Tarcísio avaliou que a estratégia foi bem-sucedida e afirmou que cogita ir ao litoral nos próximos dias para acompanhar de perto os estragos causados pelas chuvas recentes.

A Defesa Civil de São Sebastião está em alerta em áreas de encosta desde o fim de semana passado em virtude da chuva. “Deixamos a população bem orientada e o abrigo já estava pronto, as pessoas sabiam o que tinham que fazer. Depois, a chuva cedeu, a água abaixou rapidamente e as pessoas voltaram para suas residências”, disse o governador.

Tarcísio entrega unidades habitacionais ao som de louvor gospel

O governador Tarcísio entregou as chaves de um conjunto habitacional ao som do louvor gospel “A Casa é Sua”, na tarde desta quinta no centro de São Paulo. O lançamento do empreendimento fez parte das comemorações pelos 470 A cada família que subia ao palco para cumprimentar o governador e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o volume do louvor aumentava. No refrão, o louvor repetia: “Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus”.

Batizado de João Octaviano Machado Neto, o conjunto habitacional homenageia o ex-secretário estadual de Transportes, morto em janeiro do ano passado. Fotos do ex-secretário foram exibidas no telão durante a cerimônia.

Questionado, o governador disse que não escolheu a música, mas disse que “teve tudo a ver com o evento de entrega de chaves”.