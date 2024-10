Tarcísio de Freitas estará na abertura da Waste Expo Brasil 2024

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, estão confirmados para participar da abertura da 8ª edição da Waste Expo Brasil 2024, entre os dias 22 e 24 de outubro em São Paulo.

O evento é o maior evento da América Latina, dedicado à completa gestão dos resíduos sólidos, aos diferentes processos para a reciclagem, valorização energética sustentável, limpeza pública e saneamento urbano. A expectativa é que o evento reúna mais 200 empresas de 21 países, combinando pelo menos 250 marcas líderes em seus segmentos para um público superior a 11 mil visitantes do Brasil e vários outros países.

Além do governador e presidente do STJ, já confirmaram presença também o senador Alan Rick Miranda (União-AC), e os deputados federais Vinicius de Carvalho (Republicanos-SP), Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e Fernando Marangoni (União-SP). Representantes do Ministério do Meio Ambiente também devem comparecer. Joseph Weiss, Consul Geral da Alemanha em SP, Fernando José de Souza Marangoni, Deputado Federal – SP e os Presidentes da Frente Parlamentar do Saneamento Básico, da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos e dos Resíduos Sólidos também confirmaram presença.

O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin também foram convidados e podem comparecer.

Assim como no ano passado, a Waste Expo Brasil acontecerá junto com a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), a mais antiga feira técnica da América Latina dedicada ao saneamento urbano e que neste ano terá 320 estandes e a representação de mais de 400 marcas globais.

O tema central da Fenasan será “Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas”, enquanto o foco da Waste Expo Brasil será: “A Inação da Lei 12.305/10, Política Nacional dos Resíduos Sólidos”.

Uma lei assinada há 24 anos prevê a erradicação dos lixões irregulares até outubro de 2014, mas ainda hoje 1.600 municípios no país descartam seus rejeitos – inclusive contaminantes / hospitalares – em locais inapropriadas, inclusive Áreas de Proteção Ambiental Permanente.

Segundo Jesus Gomes, CEO da Waste Brasil, que organiza o evento desde a primeira edição, a expectativa para este ano é otimista. “Entendo ser muito positiva a mudança de percepção dos consumidores, da cadeia varejista, dos fabricantes e governantes ao ressaltarem o cumprimento da PNRS de 2010 e do Marco Legal do Saneamento de 2020. Ambas as Leis são modernas e plenas, mas que se tornam ineficazes se não aplicadas de maneira legítima”, diz.

Em paralelo à feira, acontece o FWB – Fórum Waste Brasil, conhecido Fórum temático distribuído em 14 painéis com palestras de especialistas, técnicos e autoridades de todo o setor.