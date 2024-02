Tarcísio cobra ações de Derrite após alta de furtos em São Paulo

Em meio à alta nas ocorrências de furtos em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cobrou do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, pró-atividade em ações de combate ao crime.

Em reunião na semana passada, dias após uma loja ter sido saqueada por usuários da cracolândia na região central de São Paulo, o governador demonstrou insatisfação com a suposta “postura reativa da pasta”. Em outras palavras, de só agir após o ocorrido.

Em resposta, o secretário anunciou, em 1º de fevereiro, o início da Atividade Delegada próximo à região da cracolândia. Nesse modelo, o patrulhamento na região é reforçado por policiais militares que trabalham durante suas folgas e são remunerados pelos cofres do município.

Outras apostas de Derrite consistem em reforçar os batalhões da região central com os policiais que atuam na Operação Verão, no litoral paulista, e inaugurar uma nova companhia de motocicletas.

Com isso, o secretário estima que, até o final do ano, haverá 300 PMs novos na região.

Os casos de furtos atingiram um patamar histórico no primeiro ano da gestão Tarcísio. Somente na capital, foram 250,8 mil registros deste crime em 2023 ante 235,4 mil em 2022.

Ao todo, são 576.278 ocorrências do tipo no ano passado, isto é, 2,4% a mais do que o contabilizado em 2022 (562.610). Trata-se do maior número visto na série histórica feita pela SSP, iniciada em 2002.

Na capital, a alta é impulsionada pelas crescentes ocorrências de furtos de celulares. Na área do Bom Retiro, por exemplo, houve 9,5% de casos a mais do que em 2022. O bairro está próximo da estação da Luz, cujo entorno é tomado por usuários da cracolândia.

Em nota à Folha no final de janeiro, a SSP afirmou que o combate aos crimes patrimoniais é a prioridade da atual gestão.

“Ao longo de 2023, realizou diversas ações para coibir este tipo de delito, como a Operação Impacto, que reforçou o policiamento preventivo e ostensivo em todo o estado. Com isso, apesar das altas nos casos de furto, as ações resultaram na queda de 9,3% roubos em geral no estado, e de 6,7% na capital”, disse a pasta.

Ao avaliar o seu primeiro ano de mandato, em dezembro de 2023, Tarcísio já havia manifestado a insatisfação com a segurança em São Paulo.

O governador, inclusive, destacou como prioridades as áreas de saúde e segurança. “Estou satisfeito com a segurança pública? Claro que não. Não posso estar”, falou o governador, na ocasião.

Ele também lamentou que apostas como investimento em sistema de inteligência e o reajuste salarial dos oficiais não foram suficientes para estancar os índices de violência.

Tarcísio, no entanto, evita associar o trabalho de Derrite aos insucessos no controle da cracolândia e aos crimes como roubos e furtos.

A Folha apurou que, apesar dos indicadores e a cobrança feita pelo governador, a relação entre Tarcísio e Derrite é “firme“, como rotulou um interlocutor do Palácio dos Bandeirantes.

Capitão da Polícia Militar, Derrite assumiu a SSP após indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

A nomeação de Derrite deixou especialistas da área e até mesmo colegas de fardas contrariados. Entre as razões de insatisfação estão a sua falta de experiência em um cargo de gestão e o fato de ter sido um oficial subalterno.

Por outro lado, ao atender o pedido dos Bolsonaro e nomear Derrite, Tarcísio agradou ao eleitorado do ex-presidente da República e conseguiu suavizar a influência de Gilberto Kassab (PSD), tido como moderado, em seu governo.

Pressionado por tais indicadores de ocorrências, o secretário segue a todo vapor em suas redes sociais.

No Instagram, onde reúne mais de 845 mil seguidores, Derrite faz postagens que dão publicidade a operações como a Escudo, no litoral, e às apreensões de drogas pelo estado. Ele também tece críticas a especialistas em segurança pública e defende mudanças na legislação como o fim da saidinha no sistema prisional.