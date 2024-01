Tarancón apresenta o show “50 anos” no teatro do Sesc Santo André 

No dia 9 de fevereiro, Tarancón, o primeiro grupo brasileiro a pesquisar e a divulgar a música feita nos países latino-americanos, se apresenta no teatro se Sesc Santo André, com show especial que comemora seus 50 anos de carreira. Os primeiros ensaios do grupo aconteceram na década de 1970, e as primeiras apresentações foram em faculdades, centros acadêmicos e universidades, com repertório formado por canções folclóricas, com teor crítico e de protesto. Já dividiram o palco com Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Chico Buarque, Almir Sater, entre outros.

O repertório foi construído ao longo de décadas de atuação nos palcos, a partir de pesquisas da cultura afro-latina e da difusão da música da América do Sul no Brasil, tendo marcado gerações. Tarancón é considerado uma das principais bandas do gênero, misturando ritmos brasileiros, andinos e caribenhos nos seus mais de sete álbuns, com canções em espanhol, homenageando a profusão de culturas da região em questão. Nas composições, os artistas usam instrumentos característicos do continente como a quena, zampoña, bombo leguero, charango e a tarka.

A banda cria uma ponte cultural entre o Brasil e a América Latina, derrubando as fronteiras físicas pela diversidade musical. Seu trabalho explora os sons das matas amazônicas, dos pampas argentinos, dos altiplanos andinos e até do mar caribenho, e com seus personagens e dramas, suas tradições e alegrias, celebrarão junto ao público as cinco décadas de trajetória no palco do Sesc Santo André.

Programação:

Tarancón

50 anos

Dia 9/2, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André