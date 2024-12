“Tár”: poder e corrupção na música clássica

Lançado em 2022, o polêmico e intrigante filme “Tár” tem uma história que mistura abuso de poder, autoritarismo e preconceitos de uma maneira pouco convencional ao trazer uma personagem feminina nesta posição opressora. O longa, dirigido pelo norte-americano Todd Field (“Entre Quatro Paredes”), é protagonizado pela australiana Cate Blanchett, cuja atuação lhe rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Além dessa, o longa também foi indicado em mais cinco categorias da premiação, porém, não venceu nenhuma. Atualmente, o filme se encontra disponível nas plataformas de streaming da Amazon Prime Video, do Google Play Filmes e TV e da Apple TV.

Blanchett vive a personagem Lydia Tár, uma famosa maestrina que se encontra no auge de sua carreira à frente da orquestra Filarmônica de Berlim. Com um currículo invejável e repleto de conquistas surreais, a protagonista decide enfrentar mais um grande desafio ao se propor gravar todas as sinfonias de Gustav Mahler com a Filarmônica. O filme acompanha o período de preparação da orquestra, no qual se acompanha a protagonista em sua vida profissional e pessoal. Apesar de ser casada com a primeira violinista Sharon Goodnow (Nina Hoss), com quem tem uma filha pequena, Lydia se interessa e se relaciona com outras mulheres.

O mais recente alvo de interesse da protagonista é a jovem e talentosa violoncelista russa Olga (Sophie Kauner), que entrou recentemente na Filarmônica depois de ter passado em um concurso. Lydia é uma mulher extremamente manipuladora e inteligente que utiliza de sua posição de poder para se aproveitar de outras pessoas, seja em sua relação com a assistente Francesca (Noémie Merlant) – que está sempre à espera de uma promoção –, seja com sua própria esposa. Como uma pioneira em um meio dominado por homens, Lydia é uma mulher extremamente talentosa e apaixonada pela arte, mas que foi corrompida pelo poder. Todavia, seus segredos mais perturbadores podem ser revelados – e isso pode destruir seu legado.

