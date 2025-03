“Tantão”, hit dos Us Agroboy, Brenno e Matheus e DJ Ari S, entra para o TOP 50 

Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, em parceria com a dupla Brenno e Matheus e o DJ Ari SL, celebra um marco importante: o single “Tantão” está entre as 50 músicas mais ouvidas do país, ocupando a 46ª posição no Top 100 Spotify Brasil. O sucesso da faixa, que já conquistou o público nacional e está ganhando cada vez mais destaque.

Ouça agora: https://open.spotify.com/album/2YuxXXZnTulcC8dKbJRegT?si=-pxH57RgTZiG613X3h405Q.

Composta por Jota Lennon nos anos 2000, “Tantão” ganhou uma nova versão! A música une o talento e a criatividade dos artistas envolvidos, consolidando-se como um exemplo da evolução do sertanejo.

“A música sertaneja está em constante evolução, e ‘Tantão’ é um exemplo disso. Unimos o que há de melhor no sertanejo tradicional com elementos modernos. Estamos muito felizes com o resultado e com a parceria incrível que rendeu esse hit! A roça venceu mais uma vez”, descreve Gabriel Vittor.

A dupla Brenno e Matheus e o DJ Ari SL, donos do hit “Descer Pra BC”, trouxeram ainda mais a potência para o single. O resultado é uma mistura perfeita entre o sertanejo tradicional e elementos modernos, que tem conquistado fãs em todo o país.

“A ‘Tantão’ é uma música que carrega muita história e emoção. Ver ela ganhar vida novamente, e ainda com essa receptividade incrível do público, é algo que nos enche de orgulho. A parceria com Brenno e Matheus e o DJ Ari SL foi essencial para dar esse novo tom à música, e o clipe captura perfeitamente a essência do sertanejo que tanto amamos”, conta Jota Lennon.