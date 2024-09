Tânia Gori fará benção das bruxas na 27ª Bienal do Livro

A escritora e bruxa Tânia Gori marcará presença na 27ª Bienal do Livro de 2024 com uma programação imperdível para os amantes da espiritualidade e das tradições ancestrais. Com atividades programadas em quatro estandes diferentes, Tânia levará sua sabedoria e energia para todos os presentes.

No dia 7 de setembro, às 14h, Tânia estará no estande da Editora BOC para uma sessão de autógrafos. Além disso, ela assina o prefácio do livro “As Empreendedoras de Marselha”, da escritora Roberta Chaves, e compartilhará suas reflexões sobre o empoderamento feminino.

Ainda no dia 7, às 17h, Tânia apresentará a palestra “O Oráculo da Bruxa Natural” no estande da Editora Ardane (J36). Durante essa palestra, ela revelará como a antiga sabedoria pode ser uma aliada poderosa no autoconhecimento e na vida cotidiana.

No dia 9 de setembro, às 16h, Tânia participa de uma roda de conversa no estande J56 da Editora Alfabeto. Será uma oportunidade para explorar temas místicos e espirituais em um espaço de diálogo e aprendizado coletivo.

Encerrando sua participação, Tânia realizará a “Bênção das Bruxas” no estande da Editora Madras, no dia 9 às 19h. Este ritual especial convida os participantes a se conectar com a energia da natureza e os quatro elementos, utilizando incenso, sino e frases de motivação. É um momento para honrar as tradições, compartilhar sabedoria e fortalecer a espiritualidade em comunidade.

Para mais informações, acesse: @taniagori / @casadebruxa