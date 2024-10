Tânia Gori, a bruxa mais famosa do Brasil invocará o poder das deusas ancestrais em evento de Halloween

No Halloween de 2024, a bruxa mais famosa do Brasil, Tânia Gori, se prepara para realizar um ritual poderoso, invocando a força e o poder das deusas ancestrais. Conhecida por sua atuação no resgate do sagrado feminino e pela criação da maior convenção de Bruxas e Magos da América Latina, Tânia Gori é uma figura de destaque na espiritualidade moderna.

Como escritora e líder espiritual, Tânia utiliza seus rituais e ensinamentos para despertar o poder oculto dentro de cada indivíduo, conectando-os à antiga sabedoria das deusas. Sua trajetória de mais de três décadas é marcada por inovações na prática mágica, sempre com foco na energia feminina e no equilíbrio espiritual.

O ritual de Halloween, evento central em seu calendário, será uma oportunidade única para seus seguidores se conectarem com forças ancestrais e celebrarem o poder da Deusa em uma noite de mistério e transformação.

A força das deusas invocadas por Tânia Gori transcende o tempo, e, ao participar desse ritual, você não apenas celebra o Halloween, mas adentra um espaço sagrado onde antigos mistérios são revelados e o poder feminino é intensificado. Sentir o chamado das deusas é abrir-se à cura, à intuição e ao despertar de dons adormecidos. Cada participante é envolvido em um círculo de proteção, onde o passado, o presente e o futuro convergem para criar um momento de profunda magia e revelação.

Quem deseja vivenciar essa experiência única pode encontrar todas as informações e detalhes sobre como participar na Casa de Bruxa, o centro de estudos esotéricos criado por Tânia Gori. Lá, os interessados são guiados em sua jornada de autoconhecimento e têm a oportunidade de fazer parte de um evento que promete não apenas celebrar o Halloween, mas transformar vidas, conectando cada participante ao seu verdadeiro poder.

Serviço:

– Data: 31 de outubro de 2024

– Local: Ribeirão Pires – São Paulo

– Mais informações e convites em www.clubedasbruxas.com.br/convites-halloween-casa-de-bruxa-2024

Instagram: @casadebruxa / @taniagori