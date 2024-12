Tampinha Legal já evitou a emissão de mais de 3.300 toneladas de CO2 para atmosfera

O maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular da indústria de transformação do plástico das Américas, Tampinha Legal, já evitou a emissão de mais de 3.300 toneladas de CO2 na atmosfera. O programa está alinhado com Triple bottom line, o tripé da sustentabilidade, um conceito que compreende além do impacto ambiental, econômico e social. O Tampinha Legal já arrecadou mais de 900 milhões de tampas plásticas, quantidade que ultrapassa 1.600 toneladas. O plástico, que é 100% reciclável, se transformou em mais de R$4 milhões de reais, recurso financeiro que foi destinado integralmente para as entidades assistenciais do terceiro setor cadastradas no programa. De acordo com Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást, esses números geram impactos significativos. “O estudo da Análise de Ciclo de Vida (AVC) comprovou que cada quilo de polipropileno recolhido, material que é usado para a fabricação de tampas plásticas, evita-se a emissão de cerca de 2 kg de dióxido de carbono (CO2). Portanto, desde o início das atividades do Tampinha Legal, evitou-se a emissão de mais de 3.300 toneladas de C02 para a atmosfera.” explica.

Diversos são os impactos negativos que a emissão de dióxido de carbono (C02) causa ao planeta, como aumento da temperatura global, mudanças climáticas repentinas, perda da biodiversidade e problemas de saúde. Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir esses impactos, entre elas está, inclusive, o destino adequado dos resíduos sólidos urbanos. O Tampinha Legal, além de proporcionar qualidade de vida para as entidades assistenciais através dos recursos financeiros, também promove ações modificadoras de comportamento de massa a fim de aumentar os níveis de esclarecimento quanto ao destino adequado dos resíduos plásticos. “Se o programa não existisse, mais de 900 milhões de unidades de tampas plásticas não teriam se transformado em novos artefatos, economizando água, energia, matéria prima e ainda evitando a emissão de gases de efeito estufa. Assim como devemos fechar a torneira e apagar as luzes, devemos ter novos e bons hábitos ao destinar corretamente nossos resíduos sólidos. Estamos falando de um material 100% reciclável, então, estas boas práticas contribuem positivamente para a economia, sociedade e meio ambiente, reafirmando o nosso compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental “, destacou Simara Souza.