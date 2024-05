Tampinha Legal é apresentado por estudantes em Feira de Ciências de Brasília

Dois estudantes do Colégio Militar de Brasília irão apresentar o Tampinha Legal na Feira de Ciências do Colégio pela segunda vez em maio deste ano. O programa foi abordado pelos alunos na feira de 2023 com o tema “Reciclagem de tampas plásticas, sua importância para o meio ambiente e ajuda social”, onde apresentaram os números do Tampinha Legal e o funcionamento do programa na prática. Simara Souza, Gerente do Instituto SustenPlást, esteve reunida com lideranças estudantis do Colégio para conversar com os estudantes sobre a Feira de Ciências deste ano. “Ficamos muito felizes com o interesse dos alunos em apresentar o Tampinha Legal em um evento tão relevante para a comunidade escolar do Colégio Militar de Brasília. Além disso, ver meninos tão jovens engajados com este tema é muito gratificante”, destacou Simara.

Na ocasião, a Gerente entregou um exemplar do livro O Paradoxo dos Plásticos, que é o primeiro e único livro que aborda a ciência envolvida em todos os aspectos relacionados aos plásticos e o meio-ambiente. O material será usado como subsídio para complementar a apresentação dos estudantes na feira, além de todas as informações sobre o Tampinha Legal. Na visita, Simara Souza atualizou todos os números do programa, bem como as últimas ações feitas e prospecções para o futuro.

De acordo com Simara, o intuito dos estudantes é divulgar e incentivar a participação da comunidade escolar do Colégio Tampinha Legal. “Considerando a relevância do tema, tanto pela contribuição ao meio ambiente, como pelas questões sociais e econômicas do programa, acreditamos na importância desta divulgação, que impactará, principalmente, os estudantes do Colégio Militar. Quanto mais os jovens estiverem engajados com este assunto, mais fácil será para visualizarmos as mudanças de comportamento que tanto almejamos ver na sociedade. Estamos muito felizes, gratos e esperançosos com a apresentação dos alunos na Feira de Ciências deste ano”, finalizou a gerente.