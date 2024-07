Tampinha Legal confirma presença no 3º Fórum de Economia Circular

O maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico das Américas, o Tampinha Legal, confirmou presença no 3º Fórum de Economia Circular. O evento, que estava programado para acontecer em maio na cidade de Canela, precisou ser adiado em virtude das últimas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e, por isso, está marcado para os dias 14 e 15 de agosto e acontecerá durante a Feira Interplast, em Joinville, Santa Catarina.

Durante o Fórum, a gerente do Instituto SustenPlást, Simara Souza, apresentará o case do Tampinha Legal. “Este programa é, literalmente, a economia circular acontecendo na prática, pois a menor parte de uma embalagem, que é a tampa plástica, depois de reciclada retorna para a indústria e pode se transformar em novos artefatos, como potes e baldes. Ou seja, o Tampinha legal faz a economia circular, proporcionando sustentabilidade econômica, social e ambiental para toda a sociedade mas, principalmente, para as entidades assistenciais do terceiro setor participantes do programa”, destacou.

Além de sediar o Fórum de Economia Circular, a Interplast, que é considerado um dos principais eventos do segmento do plástico no Brasil, também estará promovendo o RS Day, que acontecerá no dia 14 de agosto e faz parte da programação do Fórum. A proposta é divulgar e incentivar as indústrias do setor plástico do Rio Grande do Sul e suas tecnologias. O Tampinha Legal, que mantém uma sede de recolhimento de tampas plásticas em Porto Alegre, foi uma das organizações gaúchas afetadas pela enchente no estado. Durante o RS Day, Simara Souza vai conversar com os participantes sobre o trabalho que é realizado pelo programa e quais os desafios enfrentados durante este período. “Ficamos imensamente felizes e gratos com a iniciativa da Interplast. O Rio Grande do Sul está ultrapassando a sua pior crise climática e econômica e uma das formas mais coerentes de ajudar, é promover e dar visibilidade aos negócios gaúchos”, explicou Simara.

Durante a Interplast, alguns artefatos plásticos são confeccionados pelos expositores e todo este material será transportado pelo Instituto SustenPlást para o Rio Grande do Sul e entregue para as entidades assistenciais participantes do Tampinha Legal. “Sabendo que o plástico é 100% reciclável e contribui financeiramente para o mantenimento de inúmeras entidades assistenciais do terceiro setor, é possível mensurar a grandiosidade desta ação. Diversas entidades assistenciais participantes do Tampinha Legal foram muito afetadas pela enchente, então receber a matéria prima da feira fará uma enorme diferença para a realidade que estão enfrentando neste momento”, finalizou Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást.

Serviço 3º Fórum de Economia Circular

Data: 14 e 15 de agosto de 2024

Local: Interplast 2024 – Centro de Convenções e Exposições EXPOVILLE – R. XV de Novembro, 4315 – Joinville – SC

Serviço RS Day

Data: 14 de agosto de 2024

Local: Interplast 2024 – Centro de Convenções e Exposições EXPOVILLE – R. XV de Novembro, 4315 – Joinville – SC

Inscrições gratuitas