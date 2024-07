‘Talvez seja a última vez que eu jogo aqui’, diz Nadal sobre quadra central de Roland Garros

Paris-2024 se prepara para um encontro de gala nesta segunda-feira (29), muito provavelmente um dos grandes momentos destes Jogos: Novak Djokovic x Rafael Nadal, pela segunda rodada do torneio olímpico de tênis. O inusitado encontro, promovido pela lógica peculiar de ranqueamento para o evento e pelo momento frágil do espanhol no ranking, acontece em um palco histórico, a quadra central de Roland Garros.

“Sempre foi muito especial. Em toda minha carreira, toda vez que joguei nessa quadra, foi muito especial”, disse Nadal sobre a Philipe Chatrier.

“Eu sei que talvez seja a última vez que eu vá jogar aqui, talvez não. Não sei dizer”, disse Nadal.

A partida é a próxima da programação. Neste momento, a líder do ranking feminino, a polonesa Iga Swiatek, enfrenta a local Diane Parry e uma barulhenta torcida francesa.