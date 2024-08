Talles brilha de novo, e misto do Corinthians sai na frente do Bragantino

O Corinthians quase todo reserva venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta terça-feira (13), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. Os gols foram de Giovane e Talles Magno ainda no primeiro tempo. Helinho descontou na etapa final.

O mistão do Corinthians se impôs e venceu o Bragantino titular. A partida foi realizada em Ribeirão Preto pois o Nabi Abi Chedid não foi liberado para a Sul-Americana por pré-requisitos da Conmebol.

Ramón Díaz poupou os principais jogadores pensando na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Só Hugo Souza, Cacá e Raniele foram titulares. A equipe se postou muito bem, principalmente no primeiro tempo, e levou alguns sustos na etapa final.

O grande destaque foi Talles Magno. O reforço estreou com gol diante do próprio RB pelo Brasileirão e voltou a marcar na Sula, dessa vez como titular.

Com o resultado, o Corinthians poderá empatar na Neo Química Arena para avançar às quartas da competição continental. A partida de volta ocorrerá na próxima terça-feira (20), na Neo Química Arena, também às 21h30.

O Timão voltará a campo para enfrentar o Fluminense, sábado, em confronto direto no Maracanã. No mesmo dia, o Bragantino receberá o Fortaleza.

O JOGO

O time reserva do Timão se sobressaiu diante do Red Bull Bragantino na primeira parte da decisão.

O Corinthians se mostrou à vontade em campo, principalmente com Matheus Bidu e Talles Magno pela esquerda. A dupla parecia já jogar há muito tempo.

O primeiro gol saiu aos 6 minutos, quando Talles Magno clareou o lance, Pedro Raul bateu cruzado e Giovane desviou de carrinho.

Aos 13, veio o segundo, novamente com Bidu e Talles. O lateral-esquerdo deixou o camisa 19 sozinho para ampliar.

O Corinthians ainda teve outras chances para marcar e poderia ter garantido um resultado ainda melhor antes do intervalo.

SUSTO

O Bragantino voltou com maior intensidade para a segunda etapa e passou a dominar as ações. Já aos quatro minutos, Eduardo Sasha obrigou Hugo a fazer bonita defesa.

O Corinthians demorou para se encontrar na etapa final e deu mais espaço para o time de Bragança gostar do jogo. Aos 10 minutos, o gol, que já estava ensaiado, saiu dos pés de Helinho. Vinicinho cruzou, Gustavo Henrique cruzou e a bola sobrou para o artilheiro descontar.

Após o gol, o Bragantino se lançou para o ataque em busca do empate, mas o Corinthians melhorou com as substituições de Ramón e soube se defender para garantir a vitória.

LANCES IMPORTANTES

Mas já? – Aos seis minutos, o Corinthians abriu o placar com Giovane. Pedro Raul bateu cruzado e Giovane, de carrinho, balançou a rede.

Veio o segundo. Aos 13 minutos, o Corinthians ampliou com Talles Magno. Bidu deixou o atacante sozinho para marcar com tranquilidade.

Diminuiu. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Bragantino marcou com Helinho. Vinicinho passou pela marcação e no cruzamento, Gustavo Henrique fez o corte. Na segunda, o camisa 11 balançou a rede.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 x 2 CORINTHIANS

RB BRAGANTINO

Fabricio; Nathan Mendes (Thiago Borbas), Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom (Gustavinho), Lucas Evangelista e John John (Lincoln); Helinho (Vitinho), Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

CORINTHIANS

Hugo Souza; Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Raniele (Ryan), Charles (André Ramalho) e Matheus Bidu; Talles Magno (Garro), Giovane (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Matheus Araújo) Técnico: Ramón Díaz

Estádio: Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Juiz: Felipe González-CHI

Assistente 1: Claudio Urrutia-CHI

Assistente 2: Carlos Poblete-CHI

VAR: José Cabero-CHI

Cartões amarelos: Jadsom (RBB) e Charles e Rodrigo Garro (COR)

GOLS:

Bragantino: Helinho, aos 10 minutos do 2T

Corinthians: Giovane e Talles Magno, aos 6 e 13 minutos do 1T