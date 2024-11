Talita e Taiana a um passo do título no Vôlei de Praia em Copacabana

Talita e Taiana estão a um passo de conquistar o título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k 2024, necessitando apenas de uma vitória. A competição decisiva tem início nesta quinta-feira (21 de novembro), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde será realizada a primeira rodada do Top 16 da etapa final da temporada. No masculino, Arthur e Adrielson já asseguraram o troféu com uma etapa de antecedência.

O ranking final do circuito é determinado pelos oito melhores resultados obtidos por cada dupla ao longo das 10 etapas realizadas durante o ano. Atualmente, Verena e Kyce são as únicas que ainda possuem chances matemáticas de ultrapassar Talita e Taiana na classificação. Para tanto, devem conquistar a medalha de ouro na capital carioca e contar com um desempenho aquém do esperado das rivais, que precisariam encerrar a competição na 13ª posição sem vitórias.

O formato de disputa do Top 16 é composto pelas duplas mais bem classificadas no ranking, distribuídas em quatro grupos. O líder de cada grupo avança diretamente para as quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam as oitavas. A dupla campeã soma 1.600 pontos no ranking da temporada.

No Aberto, participam oito duplas qualificadas pelo ranking e outras oito oriundas do qualifying. Os vencedores garantem vaga no próximo Top 16. O qualifying do Aberto ocorrerá na quarta-feira (20 de novembro) na Escola de Educação Física do Exército, localizada na Urca. A partir de quinta-feira, os jogos serão realizados na Praia de Copacabana, em frente à Avenida Princesa Isabel, com entrada gratuita ao público.

As partidas terão transmissão ao vivo pelo canal Vôlei Brasil no YouTube. Além disso, as disputas por medalhas no sábado (23 de novembro) também serão exibidas ao vivo pelo sportv 2.

A programação da 10ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k é a seguinte:

20/11: Qualifying do Aberto – das 8h às 17h40 (Escola de Educação Física do Exército, Urca)

21/11: Fase de grupos do Aberto e Top 16 – das 8h30 às 22h (Praia de Copacabana)

22/11: Oitavas de final do Top 16; oitavas e quartas de final do Aberto – das 9h às 14h; Quartas de final do Top 16 – das 15h às 18h30 (Praia de Copacabana)

23/11: Semifinais do Top 16; semifinais e finais do Aberto – das 8h30 às 13h30; Finais do Top 16 – das 15h às 19h (Praia de Copacabana)