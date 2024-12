Taka Yamauchi garante R$ 2,4 milhões para saúde e esporte em Diadema

O recém-eleito prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, do MDB, já demonstra um comprometimento significativo com a saúde e o esporte da cidade, mesmo antes de assumir oficialmente o cargo.

O gestor conseguiu assegurar a liberação de R$ 1,19 milhão para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL). Além disso, Taka recebeu R$ 300 mil destinados à saúde, provenientes do deputado Delegado da Cunha (PP), e R$ 1 milhão que será utilizado na revitalização do Campo ABC, localizado no bairro Taboão, por meio de uma emenda do deputado Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força (Solidariedade).

Total de recursos já captados

Com isso, o total de recursos captados até o momento soma R$ 2.491.159, evidenciando a intenção da futura administração em melhorar a qualidade dos serviços públicos e promover um atendimento mais eficaz à população diademense.

Expectativa de novos investimentos para a saúde

As recentes articulações realizadas pelo prefeito eleito têm se mostrado frutíferas. A expectativa é que nos primeiros cem dias de governo sejam obtidos recursos adicionais para a saúde que podem alcançar até R$ 10 milhões, marcando assim o início de uma nova etapa para Diadema, caracterizada pela eficiência e dignidade no atendimento às famílias.

Em suas declarações, Taka enfatizou a necessidade urgente de uma gestão que priorize a saúde pública: “As pessoas precisam de uma gestão que promova a saúde pública com eficiência e resgate o respeito ao nosso povo. Estou trabalhando por Diadema para buscar soluções e recursos para transformar a cidade, priorizando a saúde e devolvendo esperança, confiança e dignidade aos cidadãos”.

Criação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME)

Entre as iniciativas propostas pelo novo prefeito está a criação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Diadema. Esta unidade terá como objetivo oferecer serviços médicos especializados e pequenos procedimentos cirúrgicos, trazendo serviços de saúde de qualidade mais próximos da população. Recentemente, Taka visitou o AME de Santo André para entender melhor sua estrutura e reafirmou seu compromisso em implementar um modelo semelhante na cidade.

Centro TEA para crianças neurodivergentes

Outro aspecto importante do plano de Taka é o apoio às famílias com crianças neurodivergentes. Durante visitas a instituições dedicadas a esse público, ele discutiu a construção do Centro TEA em Diadema. Este espaço será dedicado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ao suporte das famílias, promovendo uma abordagem integrada entre saúde e educação inclusiva.

Revitalização da Arena ABC

Quanto ao esporte, a emenda destinada à revitalização da Arena ABC também reflete o compromisso de Taka com a promoção da saúde e bem-estar da comunidade. O prefeito eleito ressaltou que “o recurso permitirá a realização de obras de modernização e melhorias, proporcionando um local mais adequado à prática esportiva, fundamental para a saúde e bem-estar da nossa população”.