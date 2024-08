Taka Yamauchi apresenta Andréia Fontes como candidata a Vice-Prefeita

Em uma coletiva de imprensa realizada hoje, Andreia Fontes (PL) foi oficialmente apresentada como candidata a vice-prefeita na chapa de Taka Yamauchi (MDB). O evento destacou a visão e os valores que a coligação pretende trazer para a administração de Diadema.

“Nossos valores são fundamentados na proteção da família, dos cristãos e na promoção da ética”, afirmou Taka. Ele também ressaltou o trabalho de sua vice, Andreia Fontes, na área social, onde atuou como conselheira tutelar, defendendo os direitos de crianças e adolescentes.

Em seu pronunciamento, Andreia Fontes expressou sua gratidão pelo convite para assumir a candidatura como vice-prefeita ao lado de Taka Yamauchi. Com a experiência adquirida no Conselho Tutelar de Diadema, Andréia mencionou sua proximidade com a realidade de muitas famílias da cidade e declarou seu desejo de ver Diadema crescer e se tornar um lugar onde crianças e jovens tenham oportunidades e sejam acolhidos com dignidade. “Me criei aqui e fico muito triste em ver Diadema sucateada. Não temos um Paço Municipal, exames de mamografia ou oportunidades adequadas para os nossos jovens”, afirmou Andréia.

Taka Yamauchi reforçou seu compromisso com os 15 Pilares de Governo, desenvolvidos em colaboração com a população através de dezenas de reuniões nos bairros de Diadema. Ele também destacou o Manifesto Cristão, registrado em cartório no dia 14 de junho, que detalha os pilares e compromissos assumidos com a comunidade cristã.

Na segunda-feira (29/07), Taka Yamauchi reuniu representantes dos 12 partidos que compõem seu arco de alianças, 220 candidatos a vereador e uma multidão de apoiadores, em um momento marcante de celebração e participação cidadã.

Assim como Andréia, Taka encerrou a coletiva de imprensa destacando a responsabilidade que a missão de assumir a Prefeitura de Diadema traz consigo. “Estamos prontos para trabalhar incansavelmente pelo bem-estar e progresso da nossa cidade”, finalizou Taka.

Biografia de Andreia Fontes

Andreia Fontes é uma mulher evangélica, casada e mãe de um adolescente.

Determinada e com muita fé, Andreia sempre se dedicou a servir ao próximo e à defesa dos valores familiares. Sua jornada de fé e dedicação à comunidade a inspirou a se envolver em diversas iniciativas sociais e comunitárias ao longo dos anos.

Com um forte compromisso com os direitos das crianças e adolescentes, atuou no Conselho Tutelar de Diadema, onde desempenhou um papel fundamental na proteção e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes da cidade. Essa experiência proporcionou uma compreensão profunda dos desafios enfrentados pelas famílias e das necessidades urgentes em áreas como educação, saúde e segurança, especialmente no que diz respeito às crianças e adolescentes.

Como pré-candidata a vice-prefeita de Diadema, traz consigo uma perspectiva única e um forte compromisso com a justiça social. Ela acredita que a fé deve ser uma força para o bem comum e que todos podem trabalhar para uma sociedade mais justa e equitativa.

Em sua primeira candidatura, está empenhada em trabalhar ao lado de Taka Yamauchi, visando implementar políticas públicas que atendam às necessidades de todos os cidadãos de Diadema, especialmente os mais vulneráveis.

Com uma trajetória baseada na fé e no servir, Andreia Fontes se compromete a ser uma voz ativa e compassiva na administração pública, trabalhando para que Diadema cresça e que todos os seus moradores encontrem oportunidades na cidade.

Assim como sonha para o futuro de seu filho, Andreia quer uma cidade mais organizada, limpa e segura, um lugar onde, principalmente, as crianças, os jovens e os mais vulneráveis sejam acolhidos com amor e dignidade.