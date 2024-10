Taka se reúne com liderança do MDB para agradecer apoio e discutir recursos e emendas para Diadema

Taka Yamauchi reuniu-se hoje com o Presidente Nacional do MDB, Baleia Rossi, com Rodrigo Arenas, Presidente em exercício do MDB em São Paulo, e Bruno Gabriel, Presidente Estadual da FUG São Paulo. O objetivo do encontro foi agradecer o apoio e prestígio do partido durante a campanha.

Taka foi eleito prefeito de Diadema no domingo (27), recebendo 116.003 votos, o que corresponde a 52,59% dos votos válidos, no segundo turno das eleições de 2024. Com essa vitória, ele se tornou o prefeito da segunda maior cidade administrada pelo MDB no Estado de São Paulo.

Além de expressar seus agradecimentos, Taka discutiu a captação de recursos e emendas para Diadema. Baleia Rossi comprometeu-se a dialogar não apenas com o Governador Tarcísio, que também apoiou Taka em sua campanha, mas também com os Ministérios, com foco nas áreas de Saúde, Segurança e Habitação. “A gestão do Taka em Diadema será um modelo para todo o país”, afirmou Baleia.

Para o Presidente do MDB, “as decisões políticas do partido na região passarão pela visão e estratégia política do Taka, que hoje é a principal liderança do MDB no Grande ABCDMRR.”