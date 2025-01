Taiwan Mantém Alerta de Viagem para Hong Kong e Macau em Nível Laranja

O Conselho de Assuntos Continentais (MAC) de Taiwan reiterou que o alerta de viagem para Hong Kong e Macau se mantém no nível laranja, que representa o segundo grau mais alto de alerta. Esta decisão foi fundamentada nas recentes mudanças na situação política dessas regiões e nas leis locais que têm sido implementadas.

No comunicado oficial, o MAC destacou que a recomendação é para que os cidadãos evitem viagens não essenciais aos dois territórios, incluindo transbordos, devido a possíveis riscos à segurança pessoal e à proteção dos direitos individuais.

O Ano Novo Lunar, um dos eventos mais significativos para as famílias chinesas, ocorre entre os dias 25 de janeiro e 2 de fevereiro, proporcionando um feriado prolongado de nove dias em Taiwan. Neste contexto, o MAC aconselhou que os taiwaneses se registrassem com antecedência em uma base de dados destinada a monitorar as viagens para a China continental, Hong Kong ou Macau. O órgão também lembrou a existência de linhas telefônicas diretas para oferecer suporte aos viajantes.

Embora a inscrição não seja obrigatória, os dados disponíveis mostram que o número de taiwaneses registrados para viagens à China continental entre janeiro e outubro de 2024 aumentou drasticamente, cerca de 14 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. Os registros referentes a Hong Kong e Macau também tiveram um aumento significativo, superando cinco vezes os números do ano passado.

A situação nas regiões afetadas é preocupante, especialmente considerando que a China continua a implementar e alterar suas leis de segurança nacional. Essas mudanças resultaram em diversos incidentes envolvendo detenções arbitrárias e interrogatórios de cidadãos taiwaneses. Um exemplo recente citado pelo MAC foi o caso de um executivo do grupo Formosa Plastics, que ficou sob “controle fronteiriço” por 18 dias, uma medida restritiva que impede a saída do país.

Em junho, Taiwan elevou seu alerta de viagem após ameaças da China contra indivíduos considerados defensores fervorosos da independência da ilha. O novo presidente taiwanês, William Lai Ching-te, um notório apoiador do separatismo taiwanês, tem sido alvo de críticas severas por parte do governo chinês.

Após a posse de Lai, o governo chinês realizou manobras militares em grande escala, gerando preocupação tanto em Taiwan quanto nos Estados Unidos, principal aliado da ilha. A China também anunciou recentemente um endurecimento das penas no Código Penal, incluindo ameaças extremas contra separatistas independentistas.

Essa situação ressalta a complexidade das relações entre Taiwan e China e a necessidade contínua de monitoramento das condições de segurança para os cidadãos taiwaneses que consideram viajar para essas regiões.