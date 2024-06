Taís Araújo revela primeiro presente que ganhou de Lázaro: pescoço de galinha

Juntos há mais de duas décadas, Lázaro Ramos e Taís Araújo tiveram um início de relacionamento digno de um filme de comédia romântica -daqueles cheios de trapalhadas em que tudo vai dando errado, até que no final, surpreendentemente, dá certo.

Em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no Surubaum, o casal revelou bastidores hilários do começo do namoro. As gafes eram tantas que, em um pedido de desculpas enviado à amada, Lázaro diz: “Minha vida é uma comédia de erros”.

Questionada sobre qual o primeiro presente que ganhou do marido, Taís gargalhou ao lembrar: dois quilos de pescoço de galinha.

Ele explicou: “Eu gosto de demonstrar amor cozinhando para a pessoa. E ela me disse que adorava sopa e eu sei fazer uma sopa muito especial que é com pescoço de galinha”, contou Lázaro.

“Cheguei na casa dele e ele disse que tinha uma surpresa para mim na geladeira. Quando abri, era um saco com dois quilos de pescoço de galinha. Achei nojento”, confessou Taís.

Ainda na entrevista, Lázaro surpreendeu Taís ao contar o lugar mais inusitado em que já fez sexo: no ponto de ônibus.

Os dois ainda arrancaram gargalhadas dos apresentadores quando Lázaro contou que repassou as flores que ganhou de Taís, ainda na fase de flerte do casal, para outra mulher com quem ficava. “Eu tava ficando, ela era noiva!”, se defendeu o ator.

Após algum tempo de flerte correspondido, o casal só ficou junto quanto a atriz rompeu o noivado. Daí em diante, nunca mais se separou.