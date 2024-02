Taekwondo de São Caetano conquista medalhas e ajuda a seleção brasileira a ganhar o USA Open Reno Nevada

O taekwondo de São Caetano contou com oito atletas na seleção brasileira que disputou o USA Open Reno Nevada, neste final de semana (17 e 18/2), nos Estados Unidos. O Brasil foi campeão geral do evento, com 16 medalhas sendo quatro de ouro, cinco de prata e sete de bronze, além de ter o treinador de São Caetano e da seleção brasileira, Clayton dos Santos, eleito o melhor técnico da competição.

Os atletas de São Caetano conquistaram seis medalhas, sendo dois ouros, três pratas e um bronze: Raiany Fidélis, com ouro na categoria até 73 kg; Gabriel Fabre, com ouro na categoria até 63 kg; Sandy Macedo, com prata na categoria até 67 kg; Ícaro Miguel, com prata na categoria acima de 87kg; Camila Bezerra, com prata na categoria até 53 kg, e Maria Clara, com bronze na categoria até 57 kg.

Diego Rodrigues (categoria até 80 kg) venceu sua primeira luta, contra um norte-americano, mas perdeu a segunda contra o taekwondista da Coreia do Sul, perdendo a chance de medalhar. Matheus Leonel (categoria até 68 kg júnior) perdeu sua primeira luta, contra o atleta do Canadá, e também adiou o sonho de medalha.