Tadeu Schmidt celebra vitória de Eva e divide participantes em grupos no reality show

Tadeu Schmidt, apresentador conhecido por sua interatividade, prestou homenagem à nova vencedora do reality show cantando a famosa canção “Eva”. Durante a celebração, ele relembrou os versos da música: “Como é mesmo aquela música? Minha Líder Eva, Eva”.

Após as comemorações, Eva assumiu a responsabilidade de dividir os participantes da casa em dois grupos: o VIP e a Xepa. A divisão trouxe mudanças significativas para os concorrentes. Vale ressaltar que cinco integrantes já estavam automaticamente alocados na Xepa devido a descumprimento de regras durante a prova. Os gêmeos e Renata foram penalizados por suas ações, enquanto Delma e Camilla se encontraram nesta situação após sorteio.

A lista dos participantes que compõem a Xepa inclui: João Gabriel, João Pedro, Renata, Delma, Camilla, Daniele, Diego, Diogo, Gracyanne, Guilherme, Mateus, Thamiris e Vitória.

Em paralelo à competição, a cobertura do reality ganha destaque nas redes sociais. Colunistas como Chico Barney e Leão Lobo estão à frente de uma programação especial dedicada ao universo dos famosos e das realidades televisivas. De segunda a sexta-feira, o público pode acompanhar três programas ao vivo no YouTube, complementados por conteúdo dinâmico no Instagram e TikTok.