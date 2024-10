Taça das Favelas Brasil: quartas de final acontecem nesta sexta-feira, 18 de outubro

Nesta sexta-feira, 18 de outubro, vão acontecer os confrontos válidos pelas quartas de final da Taça das Favelas Brasil 2024. A partir das 8h, o campo da Vila Manchester, zona leste da capital paulista, que é palco dos jogos desde o dia 11 deste mês, vai sediar mais uma etapa crucial na reta final da competição realizada pela CUFA e produzida pela InFavela.

Foram 12 estados participantes, com seleções feminina e masculina, que disputaram 8 vagas para fase mata-mata, composta pelos 2 primeiros colocados em cada grupo, mais os 2 melhores terceiros colocados no geral.

Nas quartas de final, a região Nordeste será representada pelas seleções do Ceará, Bahia e Piauí. No masculino, os baianos passaram em segundo lugar do grupo, eliminando diretamente a delegação onde a Taça começou, Rio de Janeiro. O Piauí foi o terceiro colocado com uma vitória, um empate e uma derrota e vai enfrentar a seleção do Paraná, campeã de 2023. Do lado feminino, a seleção cearense somou 7 pontos e ficou na primeira colocação do grupo A.

Descendo no mapa do Brasil, vem a região Centro-Oeste. A delegação de Goiás estará 100% nas quartas. As meninas terminaram a fase de grupos em primeiro lugar, marcando 8 gols em 3 jogos. Já os meninos, passaram sufoco no início, mas recuperaram na última rodada, ficando entre os melhores terceiros no geral.

Pelo Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo estarão com ambas as categorias. No feminino, as capixabas avançaram ao ocuparem a terceira colocação do grupo C, enquanto as mineiras e paulistas foram as segundas em seus grupos. No masculino, o Espírito Santo venceu os três jogos, enquanto São Paulo e Minas alcançaram 6 pontos. Do Rio de Janeiro, apenas as bicampeãs disputarão as quartas, com a campanha de 3 jogos e 3 vitórias.

O Sul vem forte. Os campeões de 2023 continuam defendendo o título, e as meninas também estão embaladas. Quem não fica atrás são os gaúchos, que chegam às quartas depois de terminarem em segundo lugar em seus grupos. As meninas irão enfrentar a seleção de Minas Gerais, e no masculino, o duelo será contra os donos da casa, São Paulo.

“Agora vamos para o tudo ou nada, em caso de empate, é pênaltis direto. Temos a ciência de que serão confrontos pegados, decididos no detalhe, mas o que está em jogo é o sonho de conquistar a Taça, o maior campeonato de favelas do mundo. Parabéns aos estados que chegaram a esta fase”, disse Breno Cardoso, coordenador da Taça das Favelas Brasil.

Confrontos quartas de final Taça das Favelas Brasil 2024

18/10 – sexta-feira

Masculino

8h- Minas Gerais x Goiás

9h20- Rio Grande Do Sul x São Paulo

10h40- Paraná x Piauí

12h – Espírito Santo x Bahia

Feminino

13h20 – Ceará x Paraná

14h40 – Rio Grande Do Sul x Minas Gerais

16h – Rio de Janeiro x Espírito Santo

17h20 – Goiás x São Paulo