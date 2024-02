Taboão Magnus inicia bateria de testes de desempenho para se preparar para temporada 2024

A equipe de futsal feminino Taboão Magnus, que em 2023 alcançou excelentes resultados nas quadras, está se preparando para a temporada de 2024. Para marcar esse início, realizou, em São Paulo, em uma clínica pluridisciplinar de medicina esportiva, um piloto dos testes que serão implementados durante a pré-temporada.

Com apoio de tecnologia e de um time composto por diferentes especialidades, foram realizadas avaliações de mobilidade dinâmica, antropometria, dobras cutâneas, dinamometria, potência dos membros inferiores com o uso de plataforma de salto, e um teste máximo de ergoespirometria na esteira. Segundo Salete Coelho, diretora técnica da Move2Health, essa bateria abrangente de exames feitos pelo time da clínica e os dados resultantes proporcionarão um panorama detalhado da condição física das atletas no início da temporada.

“Essas informações serão cruciais para monitorar e acompanhar a evolução, permitindo-nos desenvolver, em parceria com a comissão técnica e os profissionais que cuidam das atletas no dia a dia, uma estratégia de preparação física mais precisa e segura ao longo de todo o campeonato. Nosso objetivo principal é assegurar que elas alcancem seu auge de desempenho durante o período competitivo, além da prevenção de dores e lesões esportivas”, explica.

Para a treinadora Cristiane Pereira de Souza, todo esse aparato traz condições reais para que um trabalho profissional seja desenvolvido junto às esportistas. “Tudo isso certamente qualificará o nosso elenco para competir por todos os títulos ao longo da temporada de 2024, especialmente pela seriedade com que esses dados estão sendo obtidos. Mas também acredito que os ganhos ultrapassam as linhas das quadras e ajudam a produzir ciência, que, com certeza, retornará para nós, para toda a comunidade científica do futsal e a comunidade científica, em geral. Espero que tudo saia como a gente tem planejado e sonhado para que essa temporada seja realmente incrível”, enfatiza.