Tabela de pagamento do tigrinho mostra prêmio máximo em uma a cada 40 milhões de apostas

A cada 40.353.607 lances no caça-níqueis virtual Fortune Tiger, que ganhou fama como jogo do tigrinho, uma, em média, recebe o “jackpot” (jargão para prêmio máximo) de 2.500 vezes o valor apostado. A informação é possível de extrair da tabela de pagamentos do jogo, detalhada neste texto pela primeira vez.

A grade do tigrinho mostra, lado a lado, três bobinas (colunas) de três quadros. Cada um dos nove slots apresenta uma figura entre sete possíveis por rodada. A premiação máxima acontece quando todas as nove imagens da tela mostram o “símbolo wild”, o do tigre.

Porém, diferentemente de um caça-níqueis antigo, as imagens das bobinas não têm ordem predefinida, são geradas por um programa de computador chamado de gerador de números aleatórios.

Esse programa usa fenômenos físicos como ondas de rádio de frequência aleatória para gerar números. Esse método garante aleatoriedade verdadeira, o que é impossível com cálculos computacionais.

Em condições isentas, a chance de cada quadro apresentar o tigre é de uma em sete. Isso tem de acontecer em todos os nove slots ao mesmo tempo —a probabilidade de isso ocorrer é uma em 40.353.607.

Embora o multiplicador de 2.500 vezes fique aquém do que deveria compensar as parcas chances de o melhor jogo ocorrer, o tigrinho disponibiliza premiações para qualquer combinação de figuras repetidas nas três linhas ou nas duas diagonais.

O símbolo wild ainda serve como um coringa para completar combinações, o que aumenta as chances de ganhar algum prêmio, que pode ser até menor do que a aposta inicial.

VEJA ABAIXO A TABELA DE PREMIAÇÃO DO TIGRINHO

– Sequência de três símbolos wilds paga 50 vezes a quantia em jogo

– Sequência de três objetos dourados paga 20 vezes

– Sequência de três joias verdes paga 5 vezes

– Sequência de três sacos de moedas paga duas vezes

– Sequência de três cartas de moedas paga 125%

– Sequência de três fogos de artifício paga o mesmo valor

– Sequência de três frutas paga 60%

Os prêmios são cumulativos para cada sequência formada entre as cinco possíveis (três horizontais e duas diagonais) e multiplicados por dez caso todos os quadros mostrem a mesma figura.

A tabela de pagamentos original mostra os valores para o caso de cinco trincas da figura, sem contar o multiplicador de 10 vezes. Conseguir fechar a grade com tigres selvagens garantiria uma premiação de 250 vezes, multiplicada por dez. Daí vem o “jackpot” de 2.500 vezes.

Fazer o cálculo das possibilidades de premiação é mais complexo, uma vez que a posição das figuras nas linhas determina o resultado das diagonais. A reportagem estimou essa probabilidade com uma simulação de 100 milhões de giros, com o método computacional de Monte Carlo (técnica matemática que prevê possíveis resultados de um evento incerto).

O modelo mostra que cerca de 44% dos jogos retornam alguma premiação, que varia de 60% do valor da aposta (ou seja, o jogador recebe menos do que apostou, como no caso da trinca de frutas) até as 2.500 vezes vistas a cada 40 milhões de tentativas. Outros 56% das apostas fazem o jogador perder tudo. (As porcentagens de ganho ou perda têm margem de erro de 0,01%, para um intervalo de confiança de 95%.)

“Os influenciadores, com cortes mostrando grandes ganhos, distorcem a percepção sobre os prêmios do caça-níqueis”, afirma Sergio Sacchi, o presidente executivo da empresa de apostas Tropicalize, que presta serviços para marcas conhecidas como a Sportsbet.io.

Com essas regras de pagamento, a desenvolvedora do tigrinho, PG Soft, afirma que o jogo tem um nível médio de volatilidade – conceito para o equilíbrio entre o valor dos ganhos e a frequência de pagamento.

Um jogo mais volátil, como a Mega-Sena, por exemplo, distribui prêmios suntuosos a poucos felizardos. Uma a cada mais de 2.000 apostas de seis números acerta os quatro valores necessários para receber algum pagamento. A chance de fazer a sena e receber um retorno de milhões de vezes com um jogo simples é uma a cada 50.063.860.

Os apostadores do Fortune Tiger ainda podem aumentar suas chances de ganhar graças a uma modalidade bônus do jogo, chamada Tigre da Sorte. Quando esse modo é ativado ao acaso, o jogo trava determinada figura por um número também aleatório de rodadas – as bobinas param de rodar apenas se a máquina não entregar a figura indicada ou um coringa nos slots restantes, aumentando as chances do jogador conseguir nove peças iguais.

Esse é um bônus típico dos caça-níqueis chamado de respin (algo como girar novamente).

As desenvolvedoras de jogos definem os prêmios, visando manter uma margem de lucro. O cálculo é feito a partir das chances de cada combinação, uma informação omitida do jogador.

O usuário do “jogo do tigrinho” tem acesso apenas a um índice de retorno chamado de RTP (return to player). Trata-se de uma fatia de 96,81% do dinheiro apostado que volta aos apostadores. Nesse caso, de cada R$ 100 apostados, R$ 96,81 voltariam aos apostadores, na média de todos os jogos.

Não quer dizer que cada jogador receba R$ 96,81 para cada R$ 100 que apostou, mas que os apostadores que ganham (a minoria de todos os apostadores) receberiam um valor correspondente a 96,81% do total apostado pelo conjunto dos que jogaram no caça-níqueis. É uma taxa implícita que, no longo prazo, tende a consumir o orçamento de quem aposta.

Outra funcionalidade do Fortune Tiger é o “modo turbo” que apenas acelera a velocidade de rodagem do caça-níqueis eletrônico. Pessoas divulgam nas redes sociais a mentira de que a ferramenta aumentaria as chances do usuário ganhar.

Os demais caça-níqueis virtuais seguem uma lógica parecida, mas podem ter diferentes conformações de grades de bobina e de oferecimento de bônus.

O psiquiatra do Programa Ambulatorial do Jogo do HC (Hospital das Clínicas), Rodrigo Machado, diz que o “jogo do tigrinho” traz maior risco de adicção do que as loterias convencionais, justamente porque premia com mais frequência e incorpora atrativos estéticos como a música e as moedas douradas.

“A loteria, como a Mega-Sena, tende a ter menor potencial adictivo, pelo fato de o retorno à aposta realizada demorar e não ser uma gratificação imediata”, exemplifica. Nos caça-níqueis online o estímulo é instantâneo, o que incentiva a pessoa a seguir jogando e, pela tendência, perdendo dinheiro.