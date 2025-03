Tabela da Libertadores 2025: datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos

A Conmebol revelou, nesta terça-feira, as datas e horários dos confrontos da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, uma notícia que altera significativamente o calendário do futebol nacional. As equipes brasileiras que participam da competição, incluindo Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Internacional, Bahia e Fortaleza, já estão cientes dos detalhes de suas partidas.

O Palmeiras, por exemplo, se prepara para um momento decisivo em sua temporada. A equipe alviverde enfrentará o Corinthians na final do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. Este duelo ocorre em um momento crítico, pois o Palmeiras terá sua estreia na Libertadores programada para uma quinta-feira, dia 3 de abril. A situação é complexa, pois a equipe poderá ser pressionada a jogar em um intervalo de menos de 48 horas entre os compromissos.

Adicionalmente, o Corinthians tem um compromisso pela Copa Sul-Americana na quarta-feira anterior à final do Paulistão. Em virtude dessa agenda sobrecarregada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda a possibilidade de adiar a estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, que está prevista inicialmente para o dia 29 de março. A nova data sugerida para o confronto seria no domingo, dia 30 de março.

As datas das partidas da fase de grupos da Libertadores foram anunciadas com detalhes específicos e envolvem várias equipes brasileiras. O impacto dessas mudanças no calendário pode ser significativo para os clubes envolvidos, que precisam se adaptar às novas exigências e compromissos em um curto espaço de tempo.

1ª rodada

01/04 – 21h30 – Fortaleza x Racing – Paramount+

02/04 – 21h30 – Talleres x São Paulo – Globo, ESPN e Disney+

02/04 – 21h30 – Univ. de Chile x Botafogo – Globo e Paramount+

03/04 – 19h – Bahia x Internacional – ESPN e Disney+

03/04 – 19h – Sporting Cristal x Palmeiras – Paramount+

03/04 – 21h30 – Deportivo Táchira x Flamengo – ESPN e Disney+

2ª rodada

08/04 – 19h – Botafogo x Carabobo – Paramount+

09/04 – 19h – Nacional x Bahia – ESPN e Disney+

09/04 – 21h30 – Palmeiras x Cerro Porteño – Globo e Paramount+

09/04 – 21h30 – Flamengo x Central Córdoba – Globo e Paramount+

10/04 – 19h – Inter x Atlético Nacional – ESPN e Disney+

10/04 – 21h30 – São Paulo x Alianza Lima – ESPN e Disney+

10/04 – 21h30 – Colo-Colo x Fortaleza – ESPN e Disney+

3ª rodada

22/04 – 19h – LDU x Flamengo – ESPN e Disney+

22/04 – 21h30 – Inter x Nacional – Paramount+

23/04 – 21h30 – Estudiantes x Botafogo – Globo, ESPN e Disney+

23/04 – 21h30 – Libertad x São Paulo – Globo, ESPN e Disney+

23/04 – 23h – Bucaramanga x Fortaleza – Paramount+

24/04 – 19h – Bolívar x Palmeiras – Paramount+

24/04 – 21h30 – Bahia x Atlético Nacional – ESPN e Disney+