Tabata evita citar Boulos e critica publicação de laudo falso por Marçal

A candidata a prefeitura Tabata Amaral (PSB) condenou na manhã deste sábado (5) a atitude de Pablo Marçal (PRTB) de divulgar um laudo falso na tentativa de associar o também candidato Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas.

Em entrevista a jornalistas, ela não citou o nome do candidato do PSOL, mas classificou a atitude de Marçal como criminosa. “Isso é muito grave e é motivo de falso”, disse.

Ela disse ainda que foi a primeira a ter coragem de atacar Marçal “sem fazer conta eleitoral”.

A campanha dela avalia que Boulos teve postura mais branda em relação ao autodenominado ex-coach por supostamente ter mais chances contra ele em um eventual segundo turno do que contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

“Ele [Marçal] é um perigo porque representa o que há de pior, não só na política como na sociedade”, disse Tabata. Para ela, a atitude de Marçal tem como objetivo gerar polêmica e manter seu nome em evidência até o início da votação no domingo (6).

A candidata pediu ainda que a população não dê atenção a ele. “Não vamos cometer o erro de dar mais palco para uma pessoa que não tem nada a oferecer a nossa cidade”, diz.

Tabata ainda não havia se pronunciada sobre o laudo falso e foi questionada se entrou em contato com Boulos após o episódio, porém não respondeu. “Não vou fazer o que eles querem, que é passar o dia todo falando sobre o que tudo indica que é uma mentira”, disse.

Tabata estava acompanhada da vice Lúcia França e do ministro Márcio França (Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).

Para o ministro, Marçal é um perigo e comparou o caso com o vídeo que circulou por redes sociais em 2018, durante as eleições para o governo de São Paulo, associando a imagem de João Doria (PSDB) à de um homem em uma orgia.

“[O laudo falso] serve para criar uma confusão, mas, do ponto de vista eleitoral, não prejudica”, disse ele, que citou as inconsistências do documento, como o RG de Boulos que foi digitado com um número a mais.

Em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto, Tabata registrou 11% no Datafolha da última quinta-feira (3) e aposta no último dia de campanha em agenda até as 22h na tentativa de virar votos e ir para o segundo turno.