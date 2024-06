Tabata escolhe ex-chefe de comunicação digital de Paes como marqueteiro

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) escolheu Pedro Simões, 37, ex-coordenador de estratégia digital da gestão Eduardo Paes (PSD) na Prefeitura do Rio de Janeiro, como novo marqueteiro de sua pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo. O jornalista deixou a administração municipal nesta terça-feira (4).

“São poucas as lideranças políticas que conseguem de fato influenciar o debate que é feito nas plataformas digitais de forma propositiva. Nesse sentido, o Eduardo Paes e o João Campos [PSB, prefeito do Recife] são talvez dois dos maiores exemplos que temos hoje. A nossa busca foi por um profissional que entendesse a comunicação e a mobilização digitais com a prioridade e centralidade que elas têm hoje. O Pedro Simões traz isso no seu DNA”, afirma Tabata.

“Procuramos referências de comunicação em lideranças do centro democrático, como João Campos e Eduardo Paes. Fizemos reuniões com o Pedro e gostamos bastante das propostas dele, especialmente da ênfase no digital”, afirma Orlando Faria, coordenador político da pré-campanha da parlamentar.

Como Tabata apresenta bons índices de engajamento nas redes sociais em relação a seus prováveis concorrentes Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), mas terá menos tempo de TV que eles, a estratégia da pré-campanha será a do “digital first”, utilizando as redes sociais como veículo prioritário de suas propostas e discussões e a televisão como meio auxiliar.

O convite a Simões, que esteve na Prefeitura do Rio nos últimos quatro anos, foi feito com essa demanda, a partir do entendimento de que o trabalho de Paes nas redes sociais é reconhecido como referência.

Levantamento publicado pelo jornal Valor Econômico, com dados de 1º de janeiro a 15 de maio, mostrou que João Campos e Paes concentraram 42% do total de 11,6 milhões de seguidores de prefeitos de capitais no Instagram, X, Tiktok, Facebook e YouTube.

Antes de chegar à administração Paes, Simões passou pela Rede Globo, participou de campanhas eleitorais no Brasil e em outros país da América Latina e foi diretor de comunicação do RenovaBR, escola de políticos pela qual passou a própria pré-candidata.

Ele ocupará o lugar de Pablo Nobel, que deixou a pré-campanha em abril.