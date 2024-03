SXSW: Eduardo Kobra assina fachada da Casa SP em evento de inovação

A Casa SP, espaço inédito do Governo do Estado de São Paulo no South by Southwest (SXSW), maior evento de inovação do mundo, terá sua fachada assinada pelo artista e muralista Eduardo Kobra. Da periferia de São Paulo para o mundo, Kobra tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em cinco continentes. A parceria com o artista caminha, então, em consonância com uma das principais apostas da gestão no festival: promover São Paulo como o principal polo de inovação e economia criativa da América Latina, além de atrair investimentos estrangeiros.

A Casa SP ocupa um espaço privilegiado no SXSW, em frente ao hangar principal, com cerca de 1 mil m² e capacidade para receber pelo menos 5 mil pessoas, além das mais de 300 mil pessoas que participam do evento. A organização é feita pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Gerando Falcões.

Sobre o artista

Seu primeiro mural fora do Brasil foi em Lyon, na França, em 2011. Na época, foi convidado para ilustrar um paredão de um bairro que passava por processo de revitalização para ajudar na valorização histórica da região. Desde então, suas obras já alcançaram países como Espanha, Itália, Noruega, Inglaterra, Malaui, Índia, Japão, Emirados Árabes Unidos, além de diversas cidades norte-americanas.

Kobra detém o recorde de maior mural grafitado do mundo, marca alcançada em 2017, com uma obra em homenagem ao chocolate que ocupa um paredão de 5.742 metros quadrados às margens da Rodovia Castello Branco, na Região Metropolitana de São Paulo.