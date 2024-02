Swing Rock na Pedra Bela Vista – Uma experiência única em Socorro

É com satisfação que apresentamos o Swing Rock, o maior balanço do Brasil, localizado na renomada Pedra Bela Vista na Estância Hidromineral de Socorro, no Circuito das Águas Paulista. Este projeto visionário, concebido pelo empresário Daniel Rosa, é uma adição emocionante ao cenário de aventuras do Parque Pedra Bela Vista.

“Estamos entusiasmados em compartilhar essa extraordinária adição ao Parque Pedra Bela Vista com todos que são apaixonados por Socorro. Juntos, celebramos a emoção e a beleza da natureza no coração da Serra da Mantiqueira”, enfatiza Daniel Rosa.

Experiência Inigualável:

O Swing Rock oferece uma experiência única de adrenalina e beleza natural. Com uma estrutura imponente de 15 metros de altura, à beira do precipício, os participantes são elevados a 150 metros do chão, proporcionando uma vista espetacular da Serra da Mantiqueira.

Segurança e Cuidado:

Cada detalhe do projeto foi meticulosamente planejado, seguindo rigorosas normas técnicas e priorizando a segurança. Pontos de segurança hiperdimensionados e redundância foram implementados para assegurar uma experiência inesquecível com total tranquilidade.

Parque Pedra Bela Vista – Mais do que Aventura:

Além do Swing Rock, o Parque Pedra Bela Vista oferece uma variedade de atividades de aventura, destacando-se pela topografia única a 1250 metros de altitude. Os visitantes podem desfrutar de vistas panorâmicas, pôr do sol deslumbrante e acesso conveniente ao ponto mais alto sem a necessidade de trilhas.

Culinária Exclusiva:

No restaurante do parque, os visitantes têm a oportunidade de degustar o Pan de Palo, uma iguaria dos Andes peruanos, assada na brasa da fogueira. O cardápio inclui opções doces e salgadas, complementadas por bebidas como chopp artesanal e caipirinha de capim santo.

Serviço do Parque:

Local: Pedra Bela Vista Mirante e Restaurante

Endereço: Estrada Municipal Bairro dos Cubas, km 8, Caminho Turístico Pedra Bela Vista

Horário de Funcionamento: Quarta a domingo e feriados, das 12h às 19h

Valor da entrada no Parque Pedra Bela Vista: R$ 44 (quarenta e quatro reais)

Valor do Swing Rock: R$ 80 (oitenta reais)

Atendimento ao Público: (19) 9 9175-7600

Preço especial: Para quem visitar o Parque Pedra Bela Vista de quarta a sexta (exceto FERIADO) paga R$ 80 (oitenta reais) com direito a entrada + balanço.