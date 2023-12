Swarovski abre as portas de nova flagship na Quinta Avenida, em Nova York

A Swarovski abre as portas da sua maior loja, na Quinta Avenida, em Nova Iorque. Radiante de luzes e cores, a Swarovski na Quinta é um reduto de extravagância em um dos endereços mais icônicos do mundo e oferecerá aos clientes a oportunidade de imersão no universo brilhante de uma das casas de luxo mais antigas da Europa.

Ao entrar na loja, os clientes descobrirão as coleções da Swarovski, desde as peças de cristal e decoração para casa até os óculos, talheres e produtos de edição limitada, como as colaborações de moda cristalizadas com marcas globais como ’47 x MLB® para o icônico boné do New York Yankee e I HEART NY, além de coleções de joias finas feitas com diamantes cultivados em laboratório.

Projetada pela Diretora Criativa Giovanna Engelbert, a loja tem como objetivo despertar a admiração ao mesmo tempo em que homenageia a beleza cintilante do cristal. Distribuído por dois andares e medindo 1.300 m², o Swarovski on Fifth é como entrar em uma caixa de joias vibrante cheia de tesouros – incluindo o maior chaton de cristal já lapidado.

Giovanna Engelbert comentou: “Como Nova York é uma capital icônica da moda e também parece uma segunda casa para mim, é emocionante ver nosso carro-chefe na 5ª Avenida ganhar vida. Queria criar a experiência de entrar num enorme cristal – o mundo da Swarovski – e despertar a imaginação desde o momento em que entramos na loja. Da grande escadaria em formato de octógono ao uso de veludo acolchoado e seda em toda a loja, todos os detalhes têm como objetivo proporcionar aos clientes a sensação de estar dentro de uma luxuosa caixa de joias. Minha visão era produzir um design moderno, alegre, elevado e futurista que espelhasse a luz, a energia e as cores de Nova York.”

Alexis Nasard, CEO da Swarovski, comentou: “Swarovski na Quinta é um marco importante para a Swarovski e permanece como um símbolo da evolução da nossa marca. Esta loja única fará Manhattan brilhar ainda mais, permitindo que os nova-iorquinos experimentem todas as facetas da nossa marca em um destino de luxo que dá vida à criatividade, savoir-faire, elegância e herança de 128 anos da Swarovski.”

Michele Molon, CCO da Swarovski, comentou: “O nosso carro-chefe em Manhattan marca um momento crucial na nossa estratégia global de varejo, oferecendo serviços e produtos que vão desde colaborações à personalização, com uma atenção distinta às necessidades dos nossos clientes. É aqui que a nossa visão global ganha vida através do brilho da Swarovski, oferecendo uma experiência omnicanal única ao cliente.”

O mundo da Swarovski na Quinta é uma explosão de cores expressa nos tons característicos da marca. Com duas pedras gigantes emoldurando a entrada e uma miríade de octógonos adornando as paredes em impressionantes exibições de produtos conhecidos por seu excepcional artesanato e beleza, o conceito é uma homenagem à maravilha do próprio cristal. O icônico octógono Swarovski está incorporado em todo o design da loja, desde a elevação das vitrines na parede e estações de prova octogonais, até as maçanetas de cristal e o formato dos espelhos de mão.

No centro do andar térreo, uma grande escadaria rosa em forma de octógono leva os clientes ao andar superior. É emoldurado por oito vitrines octogonais contendo quadros encantadores que retratam episódios dos 128 anos de história da marca austríaca – desde o seu nascimento nos Alpes tiroleses e os primórdios da alta costura até os dias atuais, trazendo um fascínio glamoroso ao cenário do Oscar e ao tapete vermelho do Met Gala de Nova York.

No primeiro andar, há um luxuoso espaço boutique branco dedicado aos diamantes criados pela Swarovski, bem como um lounge onde são servidas bebidas no Rosenthal China, exclusivo da Swarovski, e um espaço onde os clientes podem personalizar suas compras.

Uma festa para todos os sentidos, Swarovski na Quinta é um mundo repleto de inspiração e momentos mágicos.