Suzano Shopping recebe programa de troca gratuita de lâmpadas 

Visitantes do Suzano Shopping podem trocar lâmpadas convencionais, de maior consumo de energia, pelas de LED, gratuitamente, até o dia 22 de dezembro, na tenda da EDP, empresa distribuidora de energia do Alto Tietê, que está instalada na praça do Complexo “Katuya Ashiuchi”, ao lado do empreendimento. A troca faz parte do projeto Eficiência Solidária, da EDP.

Cada cliente residencial da empresa de energia terá direito a trocar até seis lâmpadas antigas, entre os tipos incandescente, fluorescente compacta ou halógena. Caso comprove possuir a conta de luz em seu e-mail, aceite fazer o cadastro ou ainda concorde em aderir ao pagamento da conta via PIX, mais uma lâmpada LED será oferecida de bônus para cada ação.

Para fazer a troca, o cliente deve ir até a tenda, no estacionamento do shopping, munido de documento pessoal (com foto) e fatura de energia elétrica (conta de luz). É preciso estar com as contas em dia e ser cliente residencial (classificação).

As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais adotada e recomendada para iluminação pública, residencial, comercial e industrial. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.

A iniciativa da EDP faz parte do programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e visa auxiliar de forma efetiva na redução do consumo de energia elétrica das famílias. As lâmpadas arrecadadas a partir da substituição são encaminhadas para o descarte ecologicamente correto.

O endereço do Suzano Shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), no telefone (11) 2500-7940 ou por meio do site www.suzanoshopping.com.br.

SERVIÇO:

Projeto Eficiência Energética da EDP – Tenda Itinerante no Suzano Shopping

Quando: todos os dias, até 22 de dezembro

Quantidade de lâmpadas: 2 mil.

Onde: Praça do Complexo “Katuya Ashiuchi”, ao lado do shopping.

