Suzano Shopping inova com apoio ao maior festival de criatividade do mundo

O Suzano Shopping é um dos principais apoiadores do World Creativity Day (WCD), maior festival colaborativo de criatividade e inovação do mundo, que acontecerá em abril deste ano. O evento, que na edição de 2024 terá como tema “Inteligências Plurais”, será realizado em 55 cidades do País, entre elas Suzano.

O Dia Mundial da Criatividade proporcionará diversas experiências, painéis, palestras, workshops, entre outras atividades, todas gratuitas, entre os dias 19, 20 e 21 de abril, nas cidades onde estará sendo realizado.

O Suzano Shopping é mantenedor do Dia Mundial da Criatividade, fundamental para que o município garantisse aprovação como uma das 55 cidades selecionadas para sediar o festival.

“O empreendimento acreditou no potencial inovador e na importância social do projeto. Graças ao shopping, como nosso mantenedor, Suzano estará no mapa mundial da criatividade. Sem esse apoio, não teríamos passado na seleção das cidades que sediarão o evento”, destacou Marcos Hirano, líder e representante do Dia Mundial da Criatividade no município.

“O Suzano Shopping está alinhado às tendências e aos pilares do desenvolvimento sustentável, como aprendizagem, diversidade, empreendedorismo e transformação. Com este festival, esperamos abrir caminho para a inovação, incentivar talentos criativos e proporcionar novas experiências à comunidade suzanense”, destaca Filipe Medeiros, gerente de Marketing do shopping.

Inscrições abertas

Criadores de conteúdo, artistas, educadores, pesquisadores ou empreendedor, entre outros, podem se inscrever para compartilhar ideias, projetos, experiências ou iniciativas criativas, como inspiradores, durante o festival. Outra possibilidade é a participação, voluntária, de pessoas que queiram aprender mais sobre criatividade e inovação e participar na organização do evento.

O festival também está em busca de gestores de espaços públicos e privados que queiram transformar esses lugares em hubs de inovação e criatividade como sede das atividades oficiais. “Também estamos prospectando parceiros interessados em contribuir com apoio institucional, de mídia, relacionamento ou patrocínio”, acrescenta Hirano.

Interessados devem fazer inscrição, gratuita, no site do festival (link: https://worldcreativityday.com/brazil/suzano/home). O prazo foi prorrogado até o dia 3 de março.

Para o público em geral, as inscrições, também gratuitas, serão abertas a partir de março, assim como em breve serão divulgadas as atividades que irão compor a programação.