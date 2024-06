Suzano Shopping inaugura espaço de inclusão e conscientização do autismo

Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e suas famílias passam a contar, a partir desta semana, com o Espaço Integrar, no Suzano Shopping. Atividades e palestras sobre temas essenciais relacionados ao autismo serão oferecidas no local, criado em colaboração com a União Família Azul, com o objetivo de promover a inclusão e a conscientização sobre o TEA. A inauguração será nesta quarta-feira (19/6), às 18 horas.

A programação de palestras tem início após a inauguração, com o psicomotricista Ronaldo Pazini, que abordará “A importância da psicomotricidade para crianças com TEA”.

Na quinta-feira (20/6), o psicólogo Diego Izgeber traz o tema “Cuidando de quem cuida”. A fonoaudióloga Luciana Goulart é a convidada de sexta-feira (21/6), com a abordagem “Superando os desafios de comunicação no TEA”.

As palestras são gratuitas, terão início sempre às 19h30 e as vagas serão limitadas a 50 participantes por dia, para melhor comodidade de todos. As inscrições devem ser feitas no site do empreendimento (www.suzanoshopping.com.br). O Espaço Integrar está instalado próximo da Biscoitê.

Quem passar pelo local também poderá visitar uma emocionante mostra fotográfica da União Família Azul, que celebra as histórias e vivências das famílias de autistas.

Corrida

O Suzano Shopping também é parceiro da União Família Azul na 1ª Corrida de Conscientização do Autismo, que acontecerá no domingo (23/6), com largada às 8h, no Parque Municipal “Max Feffer”. O shopping funciona como ponto de entrega dos kits de corrida para quem fez a inscrição com antecedência. Os kits a serão entregues quinta e sexta, das 18h às 21h, e sábado, das 10h às 17h.

Inclusão

O Suzano Shopping desenvolve diversas ações voltadas à inclusão. Uma delas é a disponibilização gratuita, para empréstimo, de cordões e abafadores auditivos para TEA, além de cordões de girassóis para aqueles com deficiências ocultas, que podem ser retirados no Espaço Família. O empreendimento ainda conta com vaga exclusiva para TEA no estacionamento. Também promove eventos, como as oficinas sensoriais, que aconteceram em abril, e o Natal Azul, para autistas, e o Natal em Libras, para portadores de deficiência auditiva.

O Espaço Integrar no Suzano Shopping é também uma homenagem à celebração do Dia Mundial do Orgulho Autista (18 de junho), uma data significativa que visa promover a conscientização, compreensão, o combate aos estereótipos e preconceito, bem como a aceitação do TEA. No Brasil, estima-se que há 2 milhões de pessoas autistas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade projeta 1 em cada 100 crianças, em todo o mundo, com autismo.

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

