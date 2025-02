Suzano celebra 76 anos com shows de Belo, Zé Neto e Cristiano e ações sociais em abril

A Prefeitura de Suzano divulgou, na manhã desta segunda-feira (24), a programação festiva em homenagem ao 76º aniversário da cidade, que será celebrado no dia 2 de abril.

Entre os dias 2 e 6 de abril, o Parque Max Feffer será palco de cinco apresentações musicais. A grade de artistas inclui nomes renomados como Belo, que se apresenta no dia 2; Zé Neto e Cristiano no dia 3; Ana Castela no dia 4; Bruno e Marrone no dia 5; e Samuel Rosa no dia 6. Os ingressos para os shows serão trocados por alimentos não perecíveis, reforçando o caráter solidário do evento.

A gestão municipal também aproveitou a ocasião para compartilhar informações sobre obras programadas para os próximos meses. Entre as iniciativas estão a revitalização da praça Miguel Badra, melhorias na infraestrutura do Corredor Ecológico e a construção de um campo no Jardim Nova América. No entanto, ainda não foram definidas datas específicas para a entrega dessas obras.

Adicionalmente, a prefeitura se comprometeu a assinar ordens de serviço para uma série de intervenções importantes. As ações incluem a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Jardim Natal; a pavimentação da Rua Oswaldo de Oliveira Lima, na Casa Branca; além das ruas Ipês, Jeca Tatu, Taiaçupeba e Guilherme, na Vila Urupês; e a instalação de um Ecoponto no Miguel Badra.