Suzano alcança 27,8% do público-alvo com vacinação contra a dengue

A Secretaria de Saúde Suzano atingiu a marca de 5.351 crianças e adolescentes vacinados com a primeira dose contra a dengue na cidade. O número representa uma cobertura vacinal de 27,8% do público-alvo, que é composto por pessoas de 10 a 14 anos. A vacinação segue nos 24 postos de saúde e visa utilizar todas as 8.409 doses fornecidas pelo governo federal para esta primeira etapa.

A campanha de prevenção com o imunizante QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, iniciou em 20 de fevereiro com crianças de 10 e 11 anos. Na última segunda-feira (11/03), a administração municipal, com base nos indicativos epidemiológicos e na oferta de doses, iniciou uma nova fase da imunização, passando a aplicar a vacina também em adolescentes de 12 a 14 anos.

A vacinação, assim como diversas outras iniciativas da Prefeitura de Suzano, tem sido importante para reduzir os índices da dengue. Por isso, o secretário Diego Ferreira solicitou aos pais e responsáveis que priorizem a imunização das crianças para que a cobertura vacinal seja ampliada a este grupo.

Como fazer

Para receber a primeira aplicação em uma das 24 unidades de saúde, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, as crianças e adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos, apresentar um comprovante de endereço, caderneta de vacinação, documento pessoal com foto, CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale destacar que a cobertura estará completa após a segunda dose, respeitando um intervalo de 90 dias.

Os endereços e os telefones das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) podem ser encontrados no link bit.ly/EnderecosUBS.

Para serem vacinadas, meninas de 11 anos que já tiveram menarca (primeira menstruação) devem informar qual a data do último fluxo. Além disso, tanto para meninos quanto para meninas, são requisitos não ter contraído dengue nos últimos seis meses; não ter apresentado doença febril aguda nas últimas 24 horas; não ser uma criança imunodeprimida que tenha HIV sem tratamento; e não estar realizando tratamento de quimioterapia ou fazer uso de medicamentos imunobiológicos.