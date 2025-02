Suzanne: a resistência da mulher madura em um mercado em transformação

Ao completar 57 anos, a atriz e artista Suzanne compartilha suas reflexões sobre o papel das mulheres na sociedade contemporânea e a evolução do mercado em relação a esse público. Em um cenário onde o etarismo ainda persiste, especialmente contra mulheres com mais de 50 anos, Suzanne destaca a importância da vitalidade e da criatividade, independentemente da idade.

“Acredito que, independente da idade, nós precisamos manter a vitalidade e a capacidade de criar”, afirma. Ela ressalta que, embora as percepções sobre mulheres maduras tenham mudado lentamente, setores como moda e publicidade começam a reconhecer o valor desse público consumidor. Segundo Suzanne, essas mulheres não apenas consomem produtos, mas também representam uma força econômica significativa, superando muitas vezes as mulheres mais jovens.

“Somos mulheres maduras, que sabemos onde estamos, como queremos investir nosso tempo e nosso dinheiro. Isso é um verdadeiro prato cheio para a publicidade”, explica. A artista observa que sua ausência do Brasil ao longo das últimas duas décadas não diminuiu seu vínculo com o país, que permanece forte através de seu legado e do impacto duradouro de seu trabalho.

Um exemplo disso é o sucesso contínuo da novela ‘Tieta’, que permanece relevante e admirada. Suzanne conclui que a mudança nas percepções sobre mulheres maduras é não apenas desejável, mas necessária para refletir a diversidade e riqueza de experiências que essas mulheres trazem para o mercado atual.