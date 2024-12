Suzanna Freitas incentiva retorno de Kelly Key aos palcos

A cantora Kelly Key, em um recente vídeo divulgado nesta sexta-feira (29) em sua plataforma de mídia social, revelou detalhes intrigantes sobre sua vida profissional e pessoal ao responder a perguntas de seus seguidores. Com a participação especial de sua filha, Suzanna Freitas, o vídeo destacou a dinâmica entre mãe e filha, enquanto discutiam assuntos que vão desde a carreira musical de Kelly até potenciais colaborações futuras.

Suzanna Freitas, atualmente com 24 anos, expressou entusiasmo com a possibilidade de ver sua mãe retornar aos palcos. Ela comentou que, caso Kelly Key decidisse reviver sua trajetória musical, ela ofereceria todo o suporte necessário, participando dos bastidores e contribuindo com ideias criativas. “Seria maravilhoso vê-la brilhar novamente nos palcos. Acho que isso traria uma sensação agradável de nostalgia e seria extremamente benéfico para ela”, declarou Suzanna.

Além disso, Kelly Key mencionou a ideia de desenvolver um projeto musical em conjunto com Suzanna. Apesar da resistência inicial da filha em relação à proposta, Kelly defendeu a possibilidade com entusiasmo: “Acredito que poderia ser um grande sucesso”, afirmou a cantora.

O vídeo não apenas reforça o vínculo afetuoso entre Kelly Key e Suzanna Freitas, mas também desperta a curiosidade dos fãs sobre um possível retorno da artista à cena musical.