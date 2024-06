Sustentabilidade no agronegócio é o tema de painéis durante Inova Trade Show, em Campinas

Nos dias 12 e 13 de junho, a sustentabilidade no agronegócio será o tema de painéis da programação do Inova Trade Show 2024 (ITS), evento promovido pela Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi) e pela Prefeitura Municipal de Campinas, no Pátio Ferroviário de Campinas (SP), como parte da programação do Campinas Innovation Week (CIW).

A curadoria da programação do Inova Trade Show é da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag). “Em sua 10ª edição, o Inova Trade Show oferece uma plataforma para fomentar oportunidades de negócios e networking, além de apresentar as mais recentes tecnologias e tendências no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Preparamos a programação reunindo importantes nomes do setor para discutir os desafios e oportunidades do agronegócio sustentável. O evento contará com uma série de palestras, debates e degustações de produtos artesanais, proporcionando uma plataforma única para a troca de conhecimento e experiências”, afirma o presidente da fundação, Álvaro Duarte.

Ao final de cada painel, os participantes são convidados para degustar produtos artesanais paulistas.

Cadeia agroalimentar sustentável

O primeiro dia do painel de sustentabilidade, em 12 de junho, será dividido em quatro partes. O primeiro painel discutirá a cadeia agroalimentar sustentável, com foco em estratégias de produção como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), contando com a apresentação do diretor executivo da Rede ILPF, presidente do Conselho de Administração da Fundepag e do LIDE Agronegócios, Francisco Matturro, e será moderado pela jornalista Lilian Munhoz. Entre os convidados estão o presidente da Associação Brasileira de Alimentos (ABIA), João Dornellas e o diretor de Negócios da Agro/Smart Agriculture América Latina, Mathias Schelp.

“O futuro dos alimentos” norteará o segundo painel, destacando conceitos como a agricultura regenerativa e a interação da sustentabilidade com a transformação digital. A palestra principal será da sócia fundadora da Redesenha, Cristiane Guerreiro, com a participação do vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), Ingo Plöger, do CEO e fundador da SciCrop, José Damico, e da vice-diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Gisele Anne Camargo.

No terceiro painel o foco será a biodiversidade e agricultura, explorando o uso da biodiversidade brasileira na produção de alimentos, energia e medicamentos. A gerente geral da Brazbio, Priscylla Moro será a palestrante principal, que fará um debate com os pesquisadores científicos da Agência Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (APTA), Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo e Sebastião Wilson Tivelli. Encerrando o primeiro dia, o quarto painel apresentará tecnologias e projetos para impulsionar o crescimento econômico, com contribuições da supervisora de Projetos e Tecnologia do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, Livia Bernardes, e do Coordenador do Instituto SENAI de Inovação em Materiais Avançados, Anderson Maia, além do professor e pesquisador do Instituto Federal de São Paulo, Sérgio Azevedo.

Desvendando o ESG

No segundo dia, em 13 de junho, ESG será o tema central da programação. O painel “Desvendando o ESG” buscará compreender os pilares da sustentabilidade: ambiental (E), social (S) e governança (G). Especialistas de mercado compartilharão suas perspectivas sobre como abordar e priorizar esses elementos cruciais para impulsionar a sustentabilidade e o sucesso empresarial. Este painel contará com a presença da diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Liv Nakashima, do analista sênior de Parcerias ESG da Quintessa, Guilherme Monteiro Avelino, e do diretor-adjunto do Instituto Ethos, Felipe Saboya.

O sexto painel abordará o desenvolvimento de uma plataforma ESG, apresentando um estudo de caso detalhado. A sócia da Circular Químicos Consultoria, Luciana Oriqui, o diretor de Inovação da PERFORMA IT, Leonardo Pinheiro, e a líder de Inovação da Conexão.f, Luciana Teixeira compartilharão a concepção do projeto, desafios enfrentados, soluções implementadas e lições aprendidas.

O sétimo painel tratará de como integrar a agenda ESG à agenda de negócios, destacando as estratégias de sustentabilidade da Danone, Irani e Pieralisi. Na ocasião, a coordenadora de Projetos da Quintessa, Ana Paula Trevizan, a coordenadora de Inovação da Irani, Sonia Oliveira, a gerente de Sustentabilidade da Danone, Scheilla Montanari e a CEO da Pieralisi LATAM, Estela Testa discutirão erros, acertos, aprendizados e oportunidades nessa jornada.

Encerrando a programação, o oitavo painel será focado em inovação aberta para o desenvolvimento de bioprodutos e apresentará o modelo de projetos entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, com destaque para o PROBAT (Programa de Bioprodutos da Agricultura Tropical). O pesquisador da APTA José Eduardo Marcondes de Almeida, o diretor de Pesquisa e Novos Negócios da Jacto, Tsen Chung Kang, o líder de Novos Negócios da Conexão.f, Denys Eduardo Biaggi e o professor e pesquisador do Instituto Federal de São Paulo, Sérgio Azevedo compartilharão suas experiências sobre inovação aberta e o impacto desse projeto.

Serviço

Inova Trade Show (ITS)

12 e 13 de junho de 2024

Local: Pátio Ferroviário de Campinas (SP)

Saiba mais: https://inovatradeshow.com.br/

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/campinas-innovation-week/2428058