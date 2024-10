Sustenidos realiza a 2ª edição do festival internacional Big Bang na América Latina

Pelo segundo ano consecutivo, a Sustenidos Organização Social de Cultura realiza o festival internacional Big Bang, uma ode festiva à música e à arte sonora criada pela Zonzo Compagnie, da Bélgica, para o público infanto-juvenil. Apresentado nos dias 9, 11, 12 e 13 de outubro, no Theatro Municipal de São Paulo e no Conservatório de Música e Teatro de Tatuí, o Big Bang tem curadoria de Nelson Soares, integrante do duo mineiro O Grivo, e de Wouter van Looy, artista belga criador do festival e diretor da Zonzo Compagnie. Os ingressos são gratuitos.

Com espetáculos da Bélgica e do Brasil, o festival promete proporcionar ao público uma experiência completa de apresentações musicais, instalações sonoras, cortejos e concertos, em espaços que são transformados em verdadeiros labirintos musicais.

De acordo com a diretora executiva da Sustenidos, Alessandra Costa, a realização do Big Band, pelo segundo ano seguido no Brasil, fortalece as diretrizes de excelência, inovação e diversidade que são características dos programas geridos pela organização.

“O Big Bang traz uma concepção diferente do que é ´música para crianças´, sem subestimar a capacidade de compreensão deste público. Aqui não existe didatismo, mas sim um convite à escuta ativa e à exploração do espaço com suas diferentes atmosferas sonoras”, diz a diretora.

Destaque para os espetáculos belgas Hey, Meredith, tributo à cantora, performer e compositora Meredith Monk, e Dansconcert, que combina música e dança em uma performance interativa. Entre as atrações brasileiras estão Padê, um espetáculo especialmente comissionado ao percussionista Ari Colares para o festival, no qual a música de John Cage encontra a percussão de matriz africana, e o cortejo carnavalesco da Cornucópia Desvairada. As instalações sonoras Neurocórdio, de Paulo Nenflidio, e Órbita, de Telmo Rocha, ajudam a criar a atmosfera desse labirinto.

A programação conta, ainda, com duas performances que promovem o encontro entre jovens músicos brasileiros e convidados estrangeiros: em Orchestrascope, o belga Rémi Decker e o português Filipe Raposo se juntam à Orquestra Experimental de Repertório para sonorizar uma releitura de antigos filmes mudos.

Já o Projeto Nomad, coordenado pelo músico e educador britânico Paul Griffiths, convidou alunos e alunas do Conservatório de Tatuí para inventar um espetáculo completamente novo em apenas cinco dias.

Confira a programação completa

A agenda começa no dia 9 de outubro no Conservatório de Música e Teatro de Tatuí, em atividade fechada para as escolas municipais. O público convidado acompanhará, entre as 9h e 16h10, os espetáculos belgas Hey Meredith, no Teatro Procópio Ferreira, e Dansconcert, no Salão Vila Lobos.

Programação aberta para todo o público, no dia 11 de outubro, o Conservatório de Tatuí recebe o músico e educador britânico Paul Griffiths para apresentar o Projeto Nomad. Nessa atração, que acontece às 16h no Teatro Procópio Ferreira, alunos que estudam no Conservatório de Música e Teatro de Tatuí mostram um espetáculo que foram convidados para inventar em apenas cinco dias.

Educador musical, produtor, compositor e intérprete de renome internacional, Paul Griffiths sustenta em seu trabalho o compromisso de fornecer acesso musical de alta qualidade a todos e por uma profunda compreensão do impacto que o trabalho artístico criativo pode ter sobre os indivíduos e as comunidades. Tem mais de vinte e cinco anos de experiência trabalhando em música, artes transversais e projetos transculturais no Reino Unido, Europa, Ásia, África e Austrália.

Também no dia 11 de outubro, o Theatro Municipal realiza atividades fechadas para escolas municipais, entre às 8h e às 17h. Nesse período, os alunos poderão acompanhar dupla apresentação dos espetáculos Hey Meredith, Dansconcert e Orchestrascope.

No dia seguinte, 12 de outubro, em celebração ao Dia das Crianças, o Municipal abre as portas para receber todo o público em atrações que começam as 10h30 e que vão até as 18h30. O convite é para que as famílias venham dispostas a passar um período no teatro, de forma a vivenciar diferentes experiências.

A agenda começa com o carnaval da orquestra Cornucópia Desvairada, em um encontro de riqueza musical, abundância de alegria e celebração da coletividade. A partir das 10h30, em frente ao Theatro, essa orquestra colorida promete conectar as pessoas, apresentando um cortejo descontraído, interativo e dançante que percorrerá todo o Theatro Municipal. O grupo repete a atração às 13h30.

Às 11h e às 14h30, o palco do Municipal recebe o espetáculo Orchestrascope. O público assistirá uma série de filmes dos primórdios do cinema, reeditados especialmente para esta performance. Juntando piano, Foley, uma orquestra e a participação do público, esse extraordinário circo de imagem e som toma vida novamente.

Com o apoio do Programa Europa Criativa da União Europeia, o espetáculo é uma produção da Zonzo Compagnie em coprodução com a Fábrica das Artes (Centro Cultural de Belém) e a Ópera de Rouen Normandie.

No Hall do Theatro, às 11h30 e às 17h40, acontece o Dansconcert, da companhia belga Toutpetit. Com muita música e dança contagiantes, o público não conseguirá ficar parado nesse caminho musical intimista e misterioso que trará uma sensação de estar flutuando no palco.

Em dupla performance na cúpula do Municipal, às 12h40 e às 14h, o espetáculo Padê tem direção musical de Ari Colares e promete para o público um concerto repleto de sons e também de silêncios misteriosos.

Em seguida, o público acompanha de dentro do palco o espetáculo belga Hey, Meredith, em uma homenagem à cantora, pianista e performance norte-americana Meredith Monk. O espetáculo, que acontece às 12h40 e às 15h40, navega pelo legado da cantora que brinca com as infinitas possibilidades da voz, inspirando cantores de todo o mundo a buscarem seus próprios sons.

As instalações sonoras Neurocórdio, de Paulo Nenflidio, e Órbita, de Telmo Rocha, ficarão abertas durante toda a duração do festival no dia 12 de outubro.

A programação do Big Bang é concluída no dia 13 de outubro, no Conservatório de Tatuí, com apresentação do espetáculo Orchestrascope.

SERVIÇO

Festival Big Bang 2024

Realização Sustenidos Organização Social de Cultura

9, 11, 12 e 13 de outubro

Theatro Municipal de São Paulo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo – SP

Conservatório de Música e Teatro de Tatuí

Endereço: Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita

Os ingressos estarão disponíveis online nos sites do Theatro Municipal e do Conservatório de Tatuí, 48 horas antes dos dias do evento. No Theatro Municipal, uma parte dos ingressos serão reservados para retirada na bilheteria do teatro, no dia 12 de outubro, uma hora antes de cada atividade.