Suspensão de emendas parlamentares e investigação pela Polícia Federal

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou a decisão de suspender o pagamento de emendas parlamentares no valor de R$ 4,2 bilhões, enquanto a Polícia Federal (PF) inicia um inquérito para investigar as circunstâncias em torno da liberação desses recursos. A informação foi divulgada pela TV Brasil.

Essa medida ocorre após a constatação de falta de transparência em relação à autoria e ao destino das emendas, que gerou preocupação sobre a utilização correta dos fundos públicos. Em agosto, Dino já havia suspendido as emendas por razões similares, mas posteriormente liberou os pagamentos sob a condição de que fossem respeitadas as normas de transparência.

A questão ganhou novos contornos quando o partido PSOL protocolou um pedido no STF solicitando a suspensão das emendas. Os representantes do partido argumentaram que uma parte significativa dos recursos tinha como destino o estado de Alagoas, que é representado na Câmara dos Deputados pelo presidente Arthur Lira (PP-AL).

No dia 23, Flávio Dino não apenas suspendeu novamente o pagamento das emendas, mas também determinou a abertura de um inquérito pela PF para aprofundar a investigação sobre essa situação.